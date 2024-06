Augmentation de la valeur des exportations du secteur des épices

Le Vietnam, l'un des principaux fournisseurs d'épices au niveau mondial, génère environ 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation chaque année.

Les épices vietnamiennes sont actuellement exportées vers plus de 125 pays, dominant de nombreux marchés importants. Il est essentiel de se concentrer sur la transformation en profondeur et la promotion du commerce afin d'accroître la valeur ajoutée de ce secteur, comme 95% des produits du secteur sont exportés à l'étranger.

D'après l'Association des poivres et épices du Vietnam (VPSA), au premier trimestre de cette année, le Vietnam a exporté 87 400 tonnes d'épices pour un chiffre d'affaires de 322,7 millions de dollars, ce qui représente une baisse annuelle de 24,1% en volume et de 4,8% en valeur. Les deux principales épices exportées sont le poivre avec 56 800 tonnes et 235,6 millions de dollars et la cannelle avec 16 000 tonnes et 46,2 millions de dollars.

Les principaux marchés d'exportation sont les États-Unis, l'Union européenne (UE), l'Inde et la Chine. Cependant, ces derniers temps, le chiffre d'affaires des exportations vers l'Inde et la Chine a connu une baisse constante.

Nguyen Dinh Chien, directeur adjoint du Département de l'industrie et du commerce de la province de Yen Bai, a fait savoir que sa province détient la plus grande superficie et production de cannelle du Nord, avec plus de 86 000 hectares, dont plus de 14 000 hectares respectant les normes internationales. La province compte actuellement 16 usines de production d'huiles essentielles de cannelle, avec une capacité totale de 1 000 tonnes de produits à base d'huiles essentielles par an.

Concernant les produits à base de poivre, le Département de l'industrie et du commerce de la province de Binh Phuoc indique qu'en 2023, le chiffre d'affaires des exportations de poivre de la province a fortement chuté pour atteindre seulement 26 millions de dollars, soit une baisse de 45% par rapport à la même période de l'année précédente.

Afin d'exploiter pleinement le potentiel d'exportation des épices vietnamiennes, il est nécessaire de favoriser le développement de zones de culture biologique de qualité et de se concentrer sur la transformation en profondeur pour augmenter la valeur.

La promotion commerciale joue également un rôle important pour faire connaître les épices vietnamiennes aux consommateurs du monde entier. Selon la présidente de la VPSA, Hoang Thi Lien, l'association travaille à élaborer une stratégie de développement durable des marchés et à sensibiliser et promouvoir l'industrie vietnamienne du poivre et des épices, en privilégiant la participation aux grandes foires internationales sur les marchés clés. -VNA/VI