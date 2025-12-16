Attraction des IDE : le Vietnam mise sur la qualité

Dans un contexte marqué par les incertitudes persistantes de l’économie mondiale et par une tendance au « resserrement et à la restructuration » des flux d’investissements internationaux, le Vietnam continue de s’affirmer comme une destination attractive pour les investisseurs étrangers.

Les résultats de l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) au cours des onze premiers mois de 2025 confirment une dynamique positive, tout en jetant les bases d’une transition stratégique vers des capitaux à forte valeur ajoutée.

Viet Phat s'apprête à lancer le projet Aeon Mall Bien Hoa, d'une valeur de plus de 6 000 milliards de dongs. Photo : VNA

Selon l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère des Finances, le Vietnam a attiré, sur les onze premiers mois de 2025, un montant total de 33,691 milliards de dollars d’IDE enregistrés, en hausse de 7,4 % en glissement annuel. Plus significatif encore, les décaissements ont atteint un niveau record de 23,6 milliards de dollars, soit une progression de 8,9 %, traduisant la confiance croissante des investisseurs étrangers dans l’environnement d’investissement et d’affaires du pays.

Ces résultats sont en grande partie portés par plusieurs projets de grande envergure approuvés en novembre 2025, notamment le centre commercial AEON MALL Biên Hoa (province de Dong Nai), doté d’un investissement de plus de 261 millions de dollars par le groupe japonais AEON ; le projet de production chimique Phu My 3 à Hô Chi Minh-Ville, d’un montant de 203,6 millions de dollars, porté par la société LEE & MAN Chemicals (Hong Kong) ; ou encore l’usine de production de panneaux OSB en bambou STABOO Thanh Hoa, avec un investissement de 150 millions de dollars d’un investisseur suisse.

Commentant ces performances, l’agence de presse russe Sputnik a estimé que le Vietnam « remporte la course aux IDE », alors que de nombreuses économies majeures peinent encore à attirer les flux de capitaux internationaux. D’après l’Agence de l’investissement étranger, l’environnement d’investissement mondial reste soumis à de multiples facteurs économiques et géopolitiques complexes, incitant les flux d’IDE à privilégier les marchés offrant une stabilité macroéconomique, une capacité d’absorption élevée et des politiques cohérentes.

Dans ce contexte, la région Asie-Pacifique continue de jouer un rôle central comme destination des investissements étrangers, notamment dans les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs et des hautes technologies. Le Vietnam, aux côtés de la Thaïlande et de la Malaisie, est considéré comme l’un des pôles les plus dynamiques, grâce à une demande industrielle soutenue et à une amélioration continue de ses capacités de production.

« Le Vietnam demeure une destination fiable pour les investisseurs, grâce à la stabilité macroéconomique, à la cohérence des politiques d’investissement et au renforcement constant de ses capacités dans les industries électroniques et de composants », souligne l’Agence de l’investissement étranger.

Toutefois, la vague de relocalisation des chaînes de production vers l’Asie du Sud-Est intensifie la concurrence régionale pour l’attraction des IDE. Des pays tels que l’Inde, la Malaisie ou l’Indonésie multiplient les incitations fiscales et développent des zones industrielles spécialisées afin d’attirer les multinationales. Cette situation impose au Vietnam une réorientation stratégique de sa politique d’attraction des investissements étrangers.

Dans ce cadre, le pays opère un glissement progressif d’une logique axée sur le volume des capitaux vers une approche privilégiant la qualité des projets, en mettant l’accent sur les technologies de base, l’innovation, l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales et l’augmentation du taux de contenu local. Cette orientation est considérée comme essentielle pour améliorer l’efficacité, la valeur ajoutée et la durabilité du secteur des IDE.

Le ministre des Finances, Nguyên Văn Thang, a à plusieurs reprises insisté sur le fait que, pour atteindre l’objectif de devenir un pays développé à l’horizon 2045, le Vietnam doit prioriser les projets d’IDE à haute valeur technologique, innovants et respectueux de l’environnement, plutôt que de rechercher la quantité de capitaux à tout prix. Le Vietnam privilégiera les projets à forte valeur ajoutée, contribuant concrètement à la restructuration de l’économie et au développement durable , a-t-il affirmé.

Un levier majeur de cette transition réside dans les réformes institutionnelles. L’adoption par l’Assemblée nationale de la loi modifiée sur les hautes technologies, ainsi que de la loi révisée sur l’investissement, est considérée comme une impulsion institutionnelle déterminante pour attirer une nouvelle génération d’IDE. La loi sur l’investissement révisée introduit des réformes substantielles, notamment la réduction des contrôles préalables au profit des contrôles a posteriori, le passage d’un régime d’« autorisation » à celui de « déclaration » ou de « notification », la réduction significative des secteurs soumis à conditions, et une priorité affirmée accordée aux hautes technologies, à l’innovation et à l’économie verte.

Dans les faits, les investisseurs étrangers continuent d’accroître leur présence au Vietnam. Récemment, le groupe néerlandais De Heus, en partenariat avec le groupe Hung Nhon, a lancé la construction du complexe d’élevage de haute technologie DHN Tây Ninh 4. Par ailleurs, le groupe japonais Kokuyo a décidé d’acquérir des parts du groupe Thiên Long, renforçant ainsi ses activités de production et de distribution sur le marché vietnamien.

Intervenant lors du Forum vietnamien des fusions-acquisitions, Tamotsu Majima, directeur général adjoint de la société RECOF Corporation, a souligné que le Vietnam avait su « instaurer un climat de confiance » auprès des entreprises japonaises, grâce à une croissance économique soutenue, à la signature de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération et à l’établissement de cadres de coopération stratégique. Selon lui, une ouverture accrue des politiques et des réglementations renforcerait encore l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers, y compris japonais.

À plus long terme, le ministère des Finances élabore actuellement un Projet de développement de l’économie à capitaux étrangers ainsi qu’un Projet d’attraction des IDE de nouvelle génération, visant à mettre en place un cadre institutionnel et des politiques plus ouvertes, attractives et compétitives. Une fois ces orientations concrétisées, le Vietnam devrait franchir une étape décisive dans sa stratégie d’attraction des IDE, en s’affirmant durablement comme une destination de choix pour les investissements étrangers de haute qualité, tant au niveau régional que mondial. - VNA/VI