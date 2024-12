ASEAN Cup 2024 : deuxième victoire pour la sélection vietnamienne

Le Vietnam a battu l’Indonésie 1-0 lors du deuxième match du groupe B du Championnat d'Asie du Sud-Est de football - Coupe de l'ASEAN 2024, qui s’est déroulé au stade de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord), le 15 décembre au soir.

L’entraîneur sud-coréen Kim Sang-sik a fait 5 modifications de la composition de la sélection vietnamienne par rapport au match précédent contre le Laos. Le milieu de terrain Nguyên Quang Hai était le capitaine de l’équipe au lieu de Dô Duy Manh.

Dans la première épisode, l’équipe nationale de football du Vietnam a contrôlé 80% du ballon, attaqué en permanence et effectué de nombreux tirs vers le but adverse. L'équipe indonésienne a organisé une défense active, rendant impossible toute tentative de but de l'équipe vietnamienne.

Au cours de la deuxième mi-temps, l'entraîneur Kim Sang Sik a remplacé Doan Ngoc Tân par Nguyên Van Toan et Van Vi par Vu Van Thanh. Ces modifications ont a changé le jeu.

A la 77e minute, Nguyên Quang Hai a marqué le seul but du match. Il s'agit de la deuxième victoire de l'équipe nationale du Vietnam dans le cadre de ce championnat. Le 9 décembre, elle avait gagné 4 à 1 contre l’équipe du Laos. Avec ce résultat, l'équipe nationale du Vietnam s'est hissée en tête du groupe B avec 6 points après deux matches.

Le Vietnam affrontera le Myanmar le 21 décembre au soir sur le même stade.

Lors de l’ASEAN Cup 2024, le Vietnam est dans le groupe B aux côtés du Laos, de l’Indonésie, des Philippines et du Myanmar. Le groupe A comprend la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, le Timor-Leste et Singapour. -VNA/VI