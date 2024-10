Approfondissement de l'amitié et de la coopération multiforme Vietnam-Irlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam effectuera une visite d'État en Irlande du 1er au 4 octobre 2024, à l'invitation du président irlandais Michael D. Higgins.

Il s'agira de la première visite d'État en Irlande d'un chef d'État vietnamien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1996, contribuant au renforcement de l'amitié et de la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Irlande et ouvrant une nouvelle phase de développement dans les relations bilatérales.

Après 28 ans d'établissement de relations diplomatiques, les deux parties ont connu de grands progrès dans leur amitié et leur coopération grâce à des échanges réguliers de délégations. Plus récemment, lors de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son en Irlande en février 2024, les deux pays ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations et les réunions à tous les niveaux, à améliorer l'efficacité de la coopération parlementaire, à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération, à renforcer la coordination étroite et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux tels que l'ONU et les mécanismes de coopération ASEAN-UE.

La partie irlandaise a suggéré que le Vietnam ouvre une ambassade en Irlande pour renforcer davantage les relations bilatérales. La partie vietnamienne a proposé à l'Irlande d'encourager ses entreprises à investir au Vietnam dans des domaines où l'Irlande a des atouts et dont le Vietnam a besoin, comme la transformation numérique, la transformation énergétique et l'agriculture de haute technologie.

Les deux pays coopèrent étroitement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, et s'accordent à soutenir le multilatéralisme, l'ordre international fondé sur le droit international, ainsi que le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations Unies.

La coopération économique et commerciale est actuellement un pilier essentiel des relations bilatérales fondées sur la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). L'Irlande est désormais le sixième partenaire commercial du Vietnam parmi les membres de l'UE, avec des échanges bilatéraux atteignant 3,5 milliards de dollars en 2023 et 2,73 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2024.

En ce qui concerne les investissements, l'Irlande investit dans 41 projets au Vietnam avec un capital enregistré total de 44,32 millions de dollars, se classant au 61e rang sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam. Les entreprises irlandaises encouragent des projets d'investissement au Vietnam, en particulier dans des domaines tels que les technologies vertes, les énergies renouvelables, les soins de santé, l'innovation et l'agriculture de haute technologie.

En termes de coopération au développement, l'Irlande considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique de coopération au développement, en se concentrant sur les domaines de l'éducation, de l'égalité des sexes, de la réponse au changement climatique et du soutien aux minorités ethniques.

L'Irlande a fourni une aide publique au développement non remboursable au Vietnam dans la réduction de la pauvreté, l'éducation et la formation, le soutien aux personnes handicapées et le déminage.

Récemment, l'Irlande a offert une aide humanitaire d'une valeur de 250 000 euros au Vietnam pour l'aider à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

En outre, la collaboration bilatérale dans les domaines de l'éducation, de la formation, des soins de santé, de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, du développement durable et des technologies de l'information a également été fructueuse.

Selon l'ambassadrice d'Irlande au Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin, l'ambassade d'Irlande au Vietnam renforce la coopération entre les universités et les instituts des deux pays pour partager les expériences et renforcer les capacités dans des domaines tels que l'agriculture et l'agroalimentaire.

Le partenariat agroalimentaire Irlande-Vietnam (IVAP) est un exemple de forte collaboration bilatérale dans ce domaine. L'Irlande aide également les communautés rurales du Vietnam à s'adapter au changement climatique et à élargir la coopération universitaire et la recherche dans les domaines du changement climatique et de la durabilité.

Par ailleurs, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande, Do Minh Hung a souligné l'importance de la stratégie "Global Ireland: Delivering in the Asia Pacific Region to 2025" lancée en 2020 par le gouvernement irlandais, démontrant l'intérêt de l'Irlande pour la région.

Le Vietnam est actuellement le seul pays de la région que l'Irlande a inclus dans son programme international de coopération au développement (Irish Aid) pour promouvoir la coopération dans des domaines tels que l'action climatique, l'égalité des sexes, le règlement des conséquences des munitions non explosées, les communautés ethniques minoritaires, l'éducation et les échanges entre les peuples, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur Do Minh Hung a déclaré que lors de sa visite, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, devrait prononcer un discours politique important sur la vision stratégique des relations bilatérales dans la nouvelle phase de développement, tout en visitant un certain nombre d'établissements d'enseignement et de formation et d'établissements de haute technologie, et en rencontrant certaines entreprises irlandaises dans les domaines des semi-conducteurs, de l'agriculture de haute technologie et des infrastructures énergétiques qui souhaitent entrer et développer leurs investissements et leurs activités au Vietnam.

Il rencontrera également la communauté vietnamienne en Irlande. Le diplomate a déclaré que dans le cadre de sa visite, les deux parties devraient signer et approuver de nombreux accords importants pour promouvoir la coopération dans divers domaines tels que le commerce, l'agriculture, l'éducation et la formation. -VNA/VI