Approfondir et dynamiser les relations Vietnam – Bhoutan

A l’invitation du président de la République Luong Cuong et de son épouse, le roi du Bhoutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et la reine effectuent une visite d’État au Vietnam du 18 au 22 août 2025.

Il s’agit de la première visite d’État au Vietnam du roi et de la reine du Bhoutan depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2012. Cette visite vise à approfondir et à rendre plus efficaces les relations bilatérales, tout en favorisant les domaines de coopération potentiels dans les temps à venir.



Des relations d’amitié en plein essor

Le Vietnam et le Bhoutan ont établi leurs relations diplomatiques le 19 janvier 2012. Depuis lors, les deux pays entretiennent une amitié solide. Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec le Bhoutan, considéré comme l’un des pays pionniers dans la mise en œuvre de la croissance verte et dans la préservation des indicateurs de « bonheur national brut ». De son côté, le Bhoutan considère le Vietnam comme l’un des partenaires prioritaires dans le renforcement des relations bilatérales et souhaite tirer parti de l’expérience vietnamienne en matière de développement.

Les dirigeants des deux pays échangent régulièrement des messages de félicitations à l’occasion de leurs fêtes nationales et autres événements importants. Parmi les visites et contacts bilatéraux, on peut citer : la visite au Vietnam du président de l’Assemblée nationale (Chambre basse) du Bhoutan, Lyonpo Jigme Zangpo, qui a participé à la Conférence de la région Asie-Pacifique tenue à Hanoï (septembre 2016) ; la visite officielle du président du Conseil national (Chambre haute) du Bhoutan, Tashi Dorji, au Vietnam et sa participation à la Journée du Vesak des Nations unies 2019 (mai 2019) ; la remise de ses lettres de créance par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en Inde, également accrédité auprès du Népal et du Bhoutan, Nguyen Thanh Hai, au Bhoutan (juin 2023) ; ainsi que la remise de lettres de créance au Vietnam par l’ambassadeur du Bhoutan en Thaïlande, également accrédité auprès du Vietnam, Kinzang Dorji (septembre 2024).

Ces derniers temps, les deux pays s’efforcent de renforcer leur coopération économique et commerciale. Les échanges commerciaux bilatéraux atteignent environ 20 000 dollars par an. Le Vietnam exporte principalement vers le Bhoutan du bois, des machines, des équipements, des outils, des pièces détachées ainsi que divers autres produits. Actuellement, le Vietnam dispose de deux projets d’investissement au Bhoutan, avec un capital total enregistré de 937 000 dollars.

L'ambassadeur vietnamien en Inde, au Népal et au Bhoutan Nguyen Thanh Hai (à droite) et le roi du Bhoutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck au palais Tashichho Dzong à Thimphu, au Bhoutan, le 14 juin 2023. Photo : VNA

De nombreux potentiels de coopération subsistent dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies, de la transformation numérique et du développement durable. Les deux pays envisagent actuellement de mettre en place un mécanisme de consultation entre leurs ministères des Affaires étrangères et de signer plusieurs accords de coopération, tels qu’un accord de services aériens et un protocole d’accord entre leurs autorités de l’aviation civile. Le Bhoutan souhaite importer du Vietnam des produits agricoles, des biens de consommation, des vêtements, des denrées alimentaires, des produits électroniques, etc., et encourage les entreprises vietnamiennes à investir dans la zone économique spéciale Gelephu Mindfulness City. Les deux parties souhaitent également renforcer la coopération en matière de connectivité, de tourisme, de spiritualité, de culture et de bouddhisme.

À l’heure actuelle, la compagnie aérienne Vietjet a organisé plusieurs vols charters transportant des touristes vers le Bhoutan via des lignes spécialisées, tandis que la compagnie Bhutan Airlines prévoit de mettre en service des vols directs à l’occasion des saisons touristiques de pointe.

Sur les forums multilatéraux, les deux pays coopèrent régulièrement et se soutiennent mutuellement, en renforçant leur coordination, notamment au sein des Nations unies, de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), du Conseil parlementaire asiatique (APA), ainsi que sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Une visite d’État de grande signification

Sur la base de cette amitié florissante, la visite d’État au Vietnam du roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et de la reine du Bhoutan, du 18 au 22 août 2025, revêt une importance particulière dans les relations bilatérales. Elle témoigne de l’attachement du Bhoutan à l’amitié et à la coopération entre les deux pays, ainsi que du rôle et du statut du Vietnam dans la région, tout en reflétant l’importance que le Vietnam accorde au Bhoutan. Le Vietnam souhaite en effet promouvoir ses relations avec les pays d’Asie du Sud, dont le Bhoutan.

Cette visite vise à approfondir et à dynamiser les relations bilatérales, en particulier dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture et du développement durable, du tourisme responsable, de la culture, de la religion, ainsi que dans la coopération et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck aura, durant sa visite, un entretien avec le président de la République Luong Cuong, des entrevues avec le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, et participera à plusieurs autres activités importantes. - VNA/VI