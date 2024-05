AN: des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en débat

Panorama de la 7e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Lors de la 7e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN), les députés discutent en groupes dans la matinée du 23 mai des résultats obtenus dans la mise en œuvre des plans de développement socio-économique et du budget de l'État pour 2023 et les premiers mois de 2024.

Ils abordent également la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage, ainsi que les résultats de la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d'égalité des sexes en 2023.

Selon le rapport du gouvernement, la macroéconomie du pays est restée stable, avec une croissance du PIB au premier trimestre atteignant 5,66%, la plus élevée de la période 2020-2023, et l'indice moyen des prix à la consommation (IPC) au cours des quatre premiers mois a augmenté de 3,93% sur un an. Grâce à une politique monétaire flexible, les taux d'intérêt ont été réduits pour soutenir la croissance économique. En outre, la collecte du budget de l'État entre janvier et avril a représenté 43,1% des prévisions et a augmenté de 10,1% par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que les exportations ont augmenté de 15% et que l'excédent commercial s'est élevé à 8,4 milliards de dollars.

En outre, une série de politiques ont été mises en œuvre pour garantir le bien-être social, prendre soin des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, de réduire la pauvreté et améliorer la vie de la population.

Concernant les missions et les solutions dans les temps à venir, le gouvernement donnera la priorité à la croissance économique en tandem avec la stabilité macro-économique et le contrôle de l'inflation, ainsi qu'à la garantie des grands équilibres de l'économie. Il élaborera des politiques de gestion macroéconomique harmonieuses, renouvellera les motivations de croissance traditionnelles et en promouvra de nouvelles, tout en poursuivant les incitations fiscales et foncières pour éliminer les goulots d'étranglement aux activités commerciales et de production.

Le gouvernement accélère l'avancement d'importants projets d'infrastructures de transport nationaux et interrégionaux et poursuit ses efforts pour achever un appareil administratif d'État rationalisé et efficace, appliquera une nouvelle politique salariale à partir du 1er juillet et mettra en œuvre la disposition des unités administratives aux niveaux des districts et des communes pour la période 2023-2025 en septembre prochain.

Dans l'après-midi, les députés discuteront des résultats de la supervision du règlement des pétitions des électeurs envoyées à la 6e session de l'AN (15e législature). -VNA/VI