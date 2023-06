Amélioration de l'efficacité de coopération entre le Vietnam et Cuba

Une délégation de haut niveau conduite par Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, s'est entretenue le 9 juin avec celle du Comité du Parti de La Havane dirigée par son premier secrétaire Luis Antonio Torres Iríbar, à l'occasion de sa visite au Vietnam du 5 au 15 juin.

Photo: VNA

Lors de l'entretien, Dinh Tien Dung a émis son souhait de développer davantage les relations de coopération intégrale avec La Havane, notamment le partage des expériences en matière d'édification du Parti.

Selon lui, Hanoï accorde toujours la plus grande priorité au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec Cuba en général et La Havane en particulier et redouble d'efforts pour porter les relations entre les deux capitales à une nouvelle hauteur.

Il a plaidé pour une coopération plus efficace entre les deux parties dans la santé, l'agriculture, le commerce, la culture, l'éducation, le transfert de technologie dans le secteur biologique et pharmaceutique, etc.

Pour sa part, le premier secrétaire du Comité du Parti de La Havane a exprimé son impression devant les réalisations obtenues par le Vietnam dans son processus de Renouveau.

Selon lui, le Parti, l'État et le peuple cubains et la capitale La Havane tiennent en haute estime la consolidation de la solidarité spéciale avec le Vietnam. Cuba est toujours prêt à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent venir investir sur son sol, a-t-il ajouté.

A l'issue de l'entretien, ont eu lieu la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre les Comités municipaux du Parti de Hanoï et de La Havane pour la période 2023-2028, et la cérémonie de remise symbolique de 2.000 tonnes de riz, cadeau de la capitale Hanoï à La Havane.