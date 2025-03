Activités de l'épouse du secrétaire général du PCV en Indonésie

Le secrétaire général du PCV, To Lam, et son épouse rencontrent le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, et son épouse en Indonésie. Photo : VNA

L’épouse Ngô Phương Ly du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré les 10 et 11 mars Rany Khem, épouse du secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, et a visité l'Organisation indonésienne de soins contre le cancer infantile (YKAKI).

Ces activités étaient inscrites dans le cadre de la visite d’État en Indonésie du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, son épouse, Ngô Phương Ly, et d’une délégation de haut niveau vietnamienne.

Le 10 mars, lors de sa rencontre avec Rany Khem, Ngô Phương Ly lui a présenté certaines activités du Groupe communautaire des femmes de l'ASEAN à Hanoï (ASEAN Women's Circle of Hanoi - AWCH). Elle a souligné que les épouses et les femmes diplomates du Secrétariat de l'ASEAN et de l’AWCH pourraient organiser davantage d’échanges et de partages d’expériences, contribuant ainsi à la promotion de la culture et du potentiel de coopération de chaque pays, tout en renforçant les liens avec la communauté internationale.

Les deux dames ont également échangé sur les particularités culturelles des pays de l’ASEAN et ont estimé que le renforcement de la coopération, des échanges et de la communication culturelle contribuerait à la consolidation de la solidarité et de l’unité au sein de l’ASEAN.

Le 11 mars, Ngô Phương Ly s’est rendue à l’Organisation indonésienne de soins contre le cancer infantile (YKAKI) à Jakarta.

Ira Soelistyo, directrice de YKAKI Jakarta, a expliqué que YKAKI, fondée en 2006, a pour mission de fournir des soins complets aux enfants atteints de cancer en Indonésie, en leur offrant les meilleures conditions pour étudier et jouer. À ce jour, YKAKI Jakarta a soutenu près de 3 800 enfants. Avec sept établissements répartis à travers l’Indonésie, l’organisation ne se contente pas d’apporter de l’espoir aux enfants, mais constitue également un soutien précieux pour leurs familles et les communautés.

Ngô Phương Ly a offert des cadeaux aux enfants malades et au personnel de l’organisation. Elle a exprimé son émotion et son admiration face aux efforts inlassables de YKAKI et de son personnel pour soigner et accompagner les enfants atteints de cancer.

Souhaitant aux enfants un rétablissement rapide et efficace, Ngô Phương Ly a déclaré espérer que les médecins, le personnel médical et les bénévoles de YKAKI continueraient d’apporter les meilleurs soins possibles aux jeunes patients, afin que plus aucun enfant n’ait à affronter seul la maladie.-VNA/VI