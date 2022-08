Accès au marché de l'UE via les réseaux de distribution

Le Vietnam possède un grand marge de manoeuvre pour promouvoir ses exportations vers l’Union européenne. Et pour mieux profiter des avantages existants, l'accès aux réseaux de distribution locaux est important, selon des experts.

Lors d’un séminaire organisé le 11 août à Ho Chi Minh-Ville, la directrice adjointe du Département des marchés européens et américains du ministère de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Thao Hien, a déclaré que 2022 était très favorable aux activités d'exportation et de promotion du commerce et de l’investissement en Europe, vu les efforts de reprise post-pandémique.

Les entreprises doivent être soutenues en temps opportun et de façon plus spécifique via des séminaires fournissant des informations détaillées non seulement sur le marché européen mais aussi sur chaque groupe de marchandises ou sur chaque produit ciblé, a indiqué Nguyen Thao Hien.

La conseillère au commerce du Vietnam en Suède, au Danemark, en Finlande, en Islande et en Norvège, Nguyen Thi Hoang Thuy, a suggéré d’exploiter le potentiel des marchés nordiques, où les revenus moyens sont parmi les plus élevés au monde avec une demande d'importation annuelle d'environ 400 milliards de dollars.

Afin d'accéder aux réseaux de distribution en Europe, Vu Anh Son, membre du Bureau du commerce du Vietnam en France, a conseillé aux entreprises d’édifier des plans concrets en se concentrant sur la qualité et la durabilité.

Au premier semestre 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UE ont atteint 31,71 milliards de dollars, dont 23,82 milliard d’exportations vietnamiennes, soit une hausse de 14,5% et de 22,7% en glissement annuel, respectivement.