À Phu Tho, le PM travaille avec la police et inspecte le chantier de la Maison de la culture et des arts

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité jeudi 18 avril le Centre d’information du commandement de la Sécurité publique de la province de Phu Tho et a inspecté les travaux de la Maison de la culture et des arts de cette localité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors de sa séance de travail avec la police de Phu Tho. Photo: VNA

Lors de sa séance de travail avec la police de Phu Tho, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de renforcer la transformation numérique, de construire une société numérique, un gouvernement numérique et une citoyenneté numérique.

Il a salué les résultats obtenus par la police de Phu Tho dans le déploiement du projet n°06 sur le développement des applications de données démographiques, d’identification et d’authentification électroniques pour la transformation numérique nationale sur la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030, et de la directive n°04/CT-TTg du 11 février 2024 du Premier ministre sur l’accélération de ce projet.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la police de Phu Tho de redoubler d’efforts, d’identifier clairement les tâches les plus importantes dans la mise en œuvre du projet pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à long terme.

L’objectif consiste à assurer la sécurité, la sûreté des personnes, à contribuer à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre et de la paix sociaux, pour la vie paisible du peuple, en prenant le peuple pour le centre et le sujet, a-t-il indiqué.

Il a demandé à la police de Phu Tho de continuer de se concentrer sur le travail d’édification du Parti et d’œuvrer pour accomplir avec succès toutes les tâches assignées par le Parti, l’État et le peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le le chantier de la construction de la Maison de la culture et des arts de la province de Phu Tho. Photo: VNA

Sur le chantier de la construction de la Maison de la culture et des arts de la province de Phu Tho, il a félicité le Comité du Parti, l’administration et la population de la province de Phu Tho pour les efforts de développement d’infrastructures synchrones et la construction d’agglomérations intelligentes et modernes.

En particulier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la restauration et l’élargissement de l’espace des fêtes folkloriques, la pratique des patrimoines culturels dans le but de faire de la province de Phu Tho, notamment de la ville de Viêt Tri, un rendez-vous culturel des fêtes de retour aux sources.

Les travaux ont débuté en avril 2022 pour construire la Maison de la culture et des arts de la province de Phu Tho sur une superficie de 17.805 m2. Cet ouvrage de trois étages, d’un sous-sol et d’un toit terrasse et doté de 1.000 places et d’un investissement de près de 400 milliards de dôngs, devra être achevé cette année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que Phu Tho est la terre ancestrale sacrée avec une tradition historique héroïque et une identité culturelle riche et unique, et deux patrimoines culturels immatériels que sont le culte des rois Hùng et le chant Xoan, inscrits respectivement sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en inscrit en 2012 et 2017.

Soulignant l’importance du développement culturel sur le plan économique, politique et social, il a recommandé de bâtir la Maison de la culture et des arts de la province de Phu Tho dans le sens de combiner tradition et modernité, internationalisation de l’identité et de la quintessence culturelle nationales et nationalisation des valeurs culturelles mondiales. – VNA/VI