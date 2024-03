À Lào Cai, la symphonie de blanc des pruniers réunit tous les goûts

Sur les "hauts plateaux de blanc" de Ta Van Chu, la floraison éblouissante des pruniers transforme les paysages en une mer de fleurs blanches. Explorez la magie de ces vergers de pruniers en fleurs, symboles de renouveau et de quiétude, dans ce coin tranquille de la province de Lào Cai, au Nord du Vietnam.

L'éveil printanier des pruniers à Ta Van Chu. Photo: VTC

À environ 16 km au Nord-Ouest de Bac Hà, dans la province de Lào Cai, la commune de Ta Van Chu est magnifique en ce moment avec l’éclatante floraison des pruniers, offrant une vue toute blanche.

Les pruniers de Ta Van Chu se distinguent par leurs petites fleurs aux pétales blancs et aux pistils dorés, qui fleurissent en même temps.

Ces pruniers fleurissent généralement plus tard que dans d’autres endroits. Habituellement, les fleurs commencent à éclore vers la mi-février et atteignent leur apogée pendant environ 2 à 3 semaines, selon les conditions météorologiques.

Les prunes de Ta Van Chu sont très appréciées et peuvent être récoltées vers les mois de juin à juillet du calendrier lunaire. À maturité, les fruits sont d’une belle couleur violet foncé, d’un goût sucré et croquant. Les pruniers contribuent au développement du tourisme pendant leur floraison. La pureté des fleurs de prunier blanc au milieu des montagnes et des forêts attire souvent de nombreux touristes.

Les fleurs blanches contrastent avec le ciel bleu clair, se mêlant aux roses des cerisiers en fleurs et aux jaunes des fleurs de colza, faisant de Ta Van un tableau multicolore au cœur des vastes collines et montagnes.

Les pruniers sont plantés dans toute la vallée, le long des clôtures des maisons et des chemins du village, et même dans les vastes étendues de forêt.

Le meilleur moment de la journée pour visiter les vergers de pruniers est le matin à partir de 9 heures ou en début d’après-midi, en évitant de partir trop tôt car le brouillard pourrait réduire la visibilité. Si vous partez tard dans l’après-midi, le soleil se couchera rapidement, rendant difficile la capture de belles photos. – VOV/VI