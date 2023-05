À Hà Giang, le tourisme communautaire fait son nid au village de Nâm Hông

Le village de Nâm Hông, dans la province de Hà Giang (Nord) est l’un des villages culturels et touristiques exemplaires du district de Hoàng Su Phi. Les visiteurs peuvent y découvrir le charme des paysages naturels et la vie de l’ethnie Dao rouge, visiter des rizières à cette saison de la mise en eau.

Le village de Nâm Hông vu d'en haut. Photo: NDEL

Le village de Nâm Hông abrite près de 40 ménages de l’ethnie Dao rouge, dont une dizaine de familles engagées dans le tourisme communautaire. Le village entier compte plus de 190 personnes.Ces dernières années, grâce à l’implication de ses habitants, le « Village culturel et touristique » du village de Nâm Hông a obtenu des résultats positifs.Le village de Nâm Hông valorise ses atouts pour développer divers produits touristiques tels que : exploration des paysages montagneux et forestiers primitifs, visites des champs (saison de la mise en eau en avril et mai, ou saison de murissement du riz en septembre)…Les visiteurs peuvent s’essayer aux activités de production ou activités quotidiennes des villageois, pratiquer la culture du riz aquatique et le reboisement ou encore cueillir des cardamomes.Ils découvriront également la cuisine typique et assisteront au activités culturelles et artistiques de l’ethnie Dao rouge.Le village est au sein d’un magnifique paysage composé de montagnes, de champs en terrasses verdoyants et de maisons traditionnelles. Les visiteurs peuvent expérimenter des circuits touristiques diversifiés dans des destinations célèbres de la localité : les champs en terrasses qui s’étendent à flanc de colline et qui ont été reconnus en tant que site pittoresque national, la zone de plantation de théiers séculaires Shan Tuyêt de Phin Hô, la cascade de Giàng Ha ou les bains d’eau minérale tiède à Thông Nguyên…