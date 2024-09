79e Fête nationale du Vietnam : Les félicitations affluent du monde entier

La tour du drapeau de Hanoi. Photo: VNA

Les dirigeants du monde entier ont adressé des lettres et des messages de félicitations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens ainsi qu’au peuple vietnamien à l’occasion du 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2024).



Le président italien Sergio Mattarella, le président irlandais Michael Higgins, le président autrichien Alexander Van der Bellen, le roi d’Arabie saoudite Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, le prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud et le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi ont adressé des messages de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a également reçu des lettres et des messages de félicitations du président algérien Abdelmadjid Tebboune, du président biélorusse Alexandre Loukachenko, du roi des Belges Philippe, de l’émir du Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani et du vice-émir de l’État du Qatar Abdullah Bin Hamad Al-Thani, de l’émir du Koweït Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, du président de la République dominicaine Luis Abinader, du président du Mozambique Filipe Nyusi, du sultan d’Oman Haitham bin Tarik, du président de l’État de Palestine et président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) Mahmoud Abbas, du président de Chypre Nikos Christodoulides, du président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan, du roi de Suède Carl XVI Gustaf et du président du Timor-Leste José Ramos-Horta.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu les vœux chaleureux du président de la République dominicaine Luis Abinader, du Premier ministre algérien Nadir Larbaoui, du Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko, du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, du Premier ministre du Koweït Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, du Premier ministre de l’État de Palestine Mohammed Mustafa et du vice-président de la Turquie Cevdet Yilmaz.



Le président du Sénat du Parlement du Kazakhstan Maulen Ashimbayev et le président du Mazhilis (Chambre basse du Parlement du Kazakhstan) Yerlan Koshanov ont adressé leurs félicitations au président de l’AN Tran Thanh Man.



Le président de l’Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev, le président des Émirats arabes unis (EAU) Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et le président syrien Bachar Al-Assad ont adressé leurs messages de félicitations au secrétaire général du Parti et président To Lam.



Le président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a félicité le secrétaire général et président Tô Lâm, tandis que le Premier ministre du Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, a adressé ses salutations à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.



Le gouvernement de la République du Rwanda a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens.



Les ministres des Affaires étrangères de nombreux pays ont adressé des lettres et des messages de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à cette occasion.



Ils comprennent le ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Maxim Ryzhenkov, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’étranger du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Abdullah Ali Al-Yahya, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Álvarez, le ministre des Affaires étrangères par intérim de l’Iran, Ali Bagheri Kani, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères de l’Ouzbékistan, Bakhtiyor Saidov, le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, M.U.M. Ali Sabry, et le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Syrie, Faisal Al-Mekdad. – VNA/VI