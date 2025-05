50 ans de réunification nationale et 75 ans des relations diplomatiques Vietnam-Hongrie : une amitié forte et durable

L'ambassadeur Bui Le Thai a offert le magazine spécial, publié par l'ambassade du Vietnam en Hongrie en collaboration avec Eurasia Magazine, aux invités d'honneur à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam en Hongrie a solennellement organisé le 29 avril à Budapest une cérémonie pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie (3 février 1950) et le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bui Le Thai, a exprimé sa profonde gratitude pour l'aide précieuse du gouvernement et du peuple hongrois accordée au Vietnam pendant les années de lutte pour l'indépendance et la réunification nationale d'hier ainsi que dans la cause du Renouveau et du développement d'aujourd'hui.

Il a également affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens attachaient toujours de l'importance et souhaitaient développer davantage l'amitié traditionnelle et le partenariat intégral entre les deux pays.

Le diplomate vietnamien a souligné que le Vietnam entrait aujourd'hui dans une nouvelle ère, l'ère de progrès national avec confiance, autonomie, indépendance et fierté nationale.

Il a également affirmé que le Vietnam et la Hongrie continueraient d'écrire de nouvelles pages dans les relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale entre les deux pays.

Au nom du gouvernement hongrois et du Parlement hongrois, Mme Márta Mátrai, première vice-présidente du Parlement hongrois, a félicité le Vietnam pour ses réalisations accomplies depuis la réunification nationale en 1975, exprimant sa fierté que la Hongrie ait contribué à la lutte du Vietnam pour la libération nationale et la réunification.

Elle a hautement apprécié l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, en particulier la coopération entre les deux organes législatives- l'un des piliers solides de la coopération bilatérale.

Appréciant le rôle de la communauté vietnamienne en Hongrie dans la contribution au développement et à la prospérité du pays, Mme Márta Mátrai a affirmé que le gouvernement et le Parlement hongrois créaient toujours des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne s'intègre bien dans leur pays d'accueil.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Bui Le Thai a offert le magazine spécial, publié par l'ambassade du Vietnam en Hongrie en collaboration avec Eurasia Magazine, aux invités d'honneur à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Plus de 500 invités ont profité de spectacles spéciaux, de plats traditionnels vietnamiens, d'expositions de photos et de projections de films recréant les 75 ans d'amitié entre le Vietnam et la Hongrie et les 50 ans de construction et de développement du Vietnam.-VNA/VI