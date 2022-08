​Ouverture des expositions Vietfood & Beverage - Propack 2022

La 26e édition du Salon international de l’alimentation et des boissons VietFood & Beverage, et la 26e exposition internationale sur la transformation et l’emballage alimentaire Propack Vietnam, ont ouvert leurs portes le 11 août à Ho Chi Minh-Ville.

La cérémonie d'ouverture. Photo: VNA



Ces événements attirent environ 350 entreprises de 18 pays et territoires qui présentent leurs derniers produits sur 400 stands.

Vietfood & Beverage et Propack Vietnam sont une bonne occasion pour les entreprises participantes, vietnamiennes comme étrangères, de nouer des liens, de promouvoir le commerce et les échanges, de partager leurs expériences et de trouver de nouveaux partenaires.

Clôture le 13 août.