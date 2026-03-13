VIFON chez Carrefour, riz A An au Japon : l'essor des produits agricoles vietnamiens à l'export

Des produits agricoles vietnamiens vendus dans un supermarché en France. Photo: VNA

Ces dernières années, un nombre croissant de produits agricoles vietnamiens ont fait leur entrée dans les systèmes de distribution modernes et les grandes chaînes de vente au détail internationales. Leur présence progressive dans les supermarchés aux États-Unis, au Japon et en Europe élargit non seulement les débouchés à l’exportation, mais marque aussi une évolution majeure de l’agriculture vietnamienne : passage d’un modèle centré sur l’exportation de matières premières à la construction de marques et au renforcement de sa position sur la carte mondiale de la consommation.



Plusieurs exemples illustrent cette tendance. Au Japon, le riz A An, produit par la société A An Food, a réussi à pénétrer un marché aux normes de qualité particulièrement strictes. En Europe, des produits alimentaires vietnamiens, notamment ceux des marques VIFON et "Com Vietnam Rice", ont été introduits dans les réseaux de distribution modernes, dont les hypermarchés Carrefour en France. Aux États-Unis, les produits à base de noix de coco – eau de coco, lait de coco, snacks à base de coco – gagnent progressivement en visibilité.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, visite un stand présentant des fruits vietnamiens. Photo : VNA

Au début du mois de février 2026, la marque VIFON du groupe Tan Viet a fait son entrée pour la première fois dans le système des hypermarchés Carrefour en France avec plusieurs produits phares, notamment le pho instantané, les vermicelles et les nouilles. Ces produits ont satisfait aux exigences strictes de qualité et de sécurité sanitaire alimentaire de l’Union européenne.



Selon Vu Anh Son, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en France, ce succès repose sur une stratégie de coopération étroite entre les entreprises vietnamiennes exportatrices, les importateurs et distributeurs locaux, ainsi que les grandes chaînes de distribution françaises.



Le riz A An est un autre exemple emblématique de développement de marque. Depuis 2022, il figure parmi les premières marques de riz vietnamien à pénétrer le marché japonais. En 2025, il a été sélectionné par la chaîne de supermarchés Belc au Japon comme fournisseur. La même année, le riz A An a également été lancé sur le marché européen, avec une distribution exclusive assurée par AWTC GmbH en Allemagne. Les exportations de cette marque vers l’Union européenne ont atteint environ 1 000 tonnes en 2025 et devraient doubler en 2026.



Parallèlement, les entreprises vietnamiennes renforcent leurs stratégies de pénétration directe sur des marchés internationaux. La Sarl Luong Quoi Coconut Processing, par exemple, a créé une filiale aux États-Unis (LQC, Inc.) pour commercialiser ses produits sous la marque CocoGoodsCo auprès des consommateurs américains. Les produits de l’entreprise sont aujourd’hui exportés vers plus de 65 pays et territoires, dont plusieurs marchés exigeants : États-Unis, Union européenne, Japon et République de Corée.

Des fruits frais vietnamiens vendus en Allemagne. Photo: VNA

Pour répondre aux exigences des chaînes de distribution internationales, les entreprises vietnamiennes investissent davantage dans les technologies de transformation, la traçabilité des produits, etc. Certaines entreprises ont ainsi adopté des normes internationales telles que HACCP, Halal ou encore BRCGS, l’un des standards les plus stricts en matière de sécurité sanitaire alimentaire, garantissant un contrôle rigoureux de l’ensemble de la chaîne de production, depuis les matières premières jusqu’au produit final.



Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, le secteur agricole vise une valeur d’exportation de 74 milliards de dollars pour les produits agricoles, forestiers et aquatiques en 2026. Pour atteindre cet objectif ambitieux - après un record de 70,09 milliards de dollars en 2025 -, le Vietnam entend intensifier le développement de produits à forte valeur ajoutée, améliorer la qualité et renforcer la construction de marques nationales. -VNA/VI