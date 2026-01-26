Lang Son : Le tourisme communautaire comme levier de préservation de l'identité et de développement économique

Fidèles aux orientations du Parti visant à lier croissance touristique và sauvegarde du patrimoine, plusieurs provinces privilégient désormais l'exploitation des ressources locales. Ce virage est particulièrement visible dans le Nord montagneux, où le tourisme communautaire s'impose comme un nouveau levier économique pour les populations, érigeant la culture ancestrale en moteur de développement.



Au cœur des montagnes du Nord-Est, la province de Lang Son s’impose comme un modèle de développement touristique où l’héritage immatériel n’est plus seulement un objet de mémoire, mais un levier économique majeur. En plaçant les communautés locales au centre de sa stratégie, la province transforme son identité multiculturelle en une ressource durable pour améliorer les moyens de subsistance de ses habitants.

Le village touristique communautaire de Quynh Son se niche paisiblement dans la vallée de Bac Son (province de Lang Son) pendant la saison des récoltes de riz. Photo : Duong Doan Tuân

Foyer historique de nombreuses ethnies telles que les Nung, Tay, Kinh, Dao, Hoa, San Chay, Thai et H’Mông, Lang Son jouit d'une diversité culturelle exceptionnelle. Cette richesse, préservée à travers les siècles, constitue désormais le socle d'un tourisme communautaire en pleine expansion, particulièrement dans la vallée de Huu Liên.

Touristes internationaux découvrant la culture Tay dans le village de Quynh Son. Photo : Hoàng Hà/VI

À Huu Liên, la transition vers le tourisme ne repose pas sur de grands complexes hôteliers, mais sur l'initiative individuelle des ménages. C’est le cas de Câm Thi Nhung, membre de l’ethnie Thai et propriétaire d’un homestay. Autrefois dépendante d’une agriculture saisonnière précaire, sa famille a réhabilité sa maison traditionnelle sur pilotis pour accueillir des voyageurs.

« Auparavant, notre économie était instable. Depuis que nous nous sommes lancés dans le tourisme, nous avons un revenu régulier et nos enfants travaillent à la maison », confie-t-elle. Pour elle, la valeur ajoutée réside dans le quotidien : ce sont les repas aux saveurs locales et le mode de vie ancestral qui fascinent les visiteurs.

Vi Thi Tu, de l’ethnie Nung, abonde dans ce sens. Son établissement est devenu un espace d'échange interculturel. « Le tourisme ne dure que si l’on préserve le paysage et l’âme du village », affirme-t-elle. Cette approche séduit des voyageurs en quête d'authenticité, loin de la commercialisation de masse. Pour le réalisateur Dang Nam, venu de Hanoï, la différence tient à l’absence de mise en scène : l’immersion dans les chants traditionnels Then et Lượn se fait de manière organique, créant une expérience émotionnelle profonde.

Les autorités locales encadrent cette dynamique par une gestion rigoureuse. Selon Nguyên Quang Hoa, président du Comité populaire de Huu Liên, la commune refuse le modèle de tourisme standardisé. L’accent est mis sur la mobilisation des habitants selon leurs capacités propres, tout en sanctuarisant les espaces de vie traditionnels.

Démonstration du rituel de culte Then des Tay dans le village de Quynh Son. Photo : Hoàng Hà/VI

Touristes et habitants de l’ethnie Tay exécutent ensemble la danse “sạp” (danse des bambous) au village de Quynh Son. Photo : Hoàng Hà/VI

À l’échelle provinciale, Doan Thanh Son, vice-président du Comité populaire de Lang Son définit trois axes stratégiques. La première consiste à préserver intégralement les paysages naturels, en lien avec le développement du tourisme vert. La deuxième vise à valoriser l’identité culturelle des différentes ethnies afin de créer des caractéristiques propres au tourisme communautaire de Lang Son, conformément à la Résolution n°08-NQ/TW (2017) du Bureau politique sur le développement du tourisme en tant que secteur économique clé, ainsi qu’aux orientations du Parti sur la construction d’une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale. La troisième orientation repose sur la mobilisation active des populations locales, afin que le développement touristique contribue directement à la création de moyens de subsistance et à la préservation du patrimoine.

Cette vision s'aligne sur la Résolution 08-NQ/TW du Bureau politique, visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe, et sur la Résolution 68-NQ/TW (2025) sur le développement du secteur privé, encourageant les ménages à devenir des acteurs du marché.

Ha Van Siêu, vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme, souligne que les minorités ethniques sont les véritables propriétaires de ressources "inestimables et irremplaçables". « Les produits simulés s'effacent vite. Seule la fierté des habitants pour leur propre culture garantit une attractivité pérenne », analyse-t-il.

Le rôle de l'État se limite ici à celui d'accompagnateur : fournir l'infrastructure, la connectivité numérique et la promotion, selon le concept « on our own » (par soi-même). Cette stratégie de développement à la base a porté ses fruits : la distinction du village de Quynh Son (Huu Liên) comme l’un des « Meilleurs villages touristiques 2025 » par l'organisation UN Tourism valide la pertinence du modèle.

En conclusion, l'expérience de Lang Son démontre qu'en période de mutation économique, la culture constitue un moteur de résilience. En transformant le patrimoine en capital social et économique, la province assure non seulement la survie de ses traditions, mais offre également un avenir prospère à ses nouvelles générations au cœur même de leur terre natale./.

