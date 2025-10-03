Le pamplemousse rouge de Dong Cao : un trésor de la banlieue de Hanoï

03/10/2025

Une saveur distinctive



Le pamplemousse rouge de Dong Cao est issu d'une mutation génétique découverte et cultivée avec succès par les agriculteurs locaux. Il se distingue des variétés classiques par son écorce rouge vif et sa chair rose-rouge caractéristique. À pleine maturité, l'écorce prend une teinte rouge orangé, lui conférant une beauté attrayante qui le différencie des fruits traditionnels. En termes de saveur, ce pamplemousse offre un goût sucré et légèrement acide. Sa chair est croquante et juteuse, ses segments étant particulièrement épais et pauvres en fibres.

Un verger de pamplemousses rouges dans le hameau de Dong Cao, commune de Tráng Viet, district de Mê Linh (Hanoï) à la saison de la récolte.

Savoir-faire et terroir

La culture de ce fruit exige patience et dévouement de la part des agriculteurs. La taille, la fertilisation et la lutte antiparasitaire sont toutes réalisées selon des normes techniques rigoureuses pour garantir la qualité. Grâce à son sol alluvial fertile, Dong Cao est un lieu idéal pour la culture des arbres fruitiers, notamment du pamplemoussier. Maintenir une qualité stable et garantir les caractéristiques de la variété rouge est la priorité absolue des agriculteurs vietnamiens.

Des cultivateurs du hameau de Dong Cao prennent soin des pamplemousses en pleine croissance.

Symbole culturel du Têt

Le pamplemousse rouge de Dong Cao n'est pas seulement un fruit ; il revêt une signification profonde dans la culture du Têt (Nouvel An lunaire) des Hanoïens. Coutume traditionnelle : Offrir ce pamplemousse est un geste de respect et un souhait de chance et de prospérité. Symbolique : Sa couleur rouge symbolise l'abondance et la fortune pour la nouvelle année, tandis que sa forme ronde est considérée comme un symbole de solidarité et de retrouvailles familiales.