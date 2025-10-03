Le pamplemousse rouge de Dong Cao : un trésor de la banlieue de Hanoï
Une saveur distinctive
Le pamplemousse rouge de Dong Cao est issu d'une mutation génétique découverte et cultivée avec succès par les agriculteurs locaux. Il se distingue des variétés classiques par son écorce rouge vif et sa chair rose-rouge caractéristique. À pleine maturité, l'écorce prend une teinte rouge orangé, lui conférant une beauté attrayante qui le différencie des fruits traditionnels. En termes de saveur, ce pamplemousse offre un goût sucré et légèrement acide. Sa chair est croquante et juteuse, ses segments étant particulièrement épais et pauvres en fibres.
Savoir-faire et terroir
La culture de ce fruit exige patience et dévouement de la part des agriculteurs. La taille, la fertilisation et la lutte antiparasitaire sont toutes réalisées selon des normes techniques rigoureuses pour garantir la qualité. Grâce à son sol alluvial fertile, Dong Cao est un lieu idéal pour la culture des arbres fruitiers, notamment du pamplemoussier. Maintenir une qualité stable et garantir les caractéristiques de la variété rouge est la priorité absolue des agriculteurs vietnamiens.
Symbole culturel du Têt
Le pamplemousse rouge de Dong Cao n'est pas seulement un fruit ; il revêt une signification profonde dans la culture du Têt (Nouvel An lunaire) des Hanoïens. Coutume traditionnelle : Offrir ce pamplemousse est un geste de respect et un souhait de chance et de prospérité. Symbolique : Sa couleur rouge symbolise l'abondance et la fortune pour la nouvelle année, tandis que sa forme ronde est considérée comme un symbole de solidarité et de retrouvailles familiales.
C'est pourquoi ce fruit est devenu un cadeau précieux et très recherché, souvent magnifiquement disposé sur l'autel des ancêtres. Le pamplemousse rouge Deng Cao témoigne ainsi de la créativité et de l'esprit d'innovation des agriculteurs vietnamiens qui, à partir d'une mutation naturelle, ont créé une variété fruitière unique, riche en identité culturelle et en tradition./.
Texte et photos : Công Dat/VI. Traduction : Diêu Vân.