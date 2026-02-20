An Giang : le brocart khmer, un patrimoine vivant au service du tourisme culturel

Au pied de la chaîne des Sept Monts, le village de tissage de brocart khmer de Van Giao, province d’An Giang, illustre une dynamique réussie de valorisation du patrimoine culturel associée au développement du tourisme communautaire, contribuant à créer des moyens de subsistance durables et à promouvoir l’identité culturelle des minorités ethniques du Vietnam.



Des femmes khmères de la commune d’An Cư, province d’An Giang, s’emploient à préserver et à valoriser le métier traditionnel de tissage de brocart de leur communauté. Photo : VNA

Situé au pied de la chaîne montagneuse des Sept Monts, dans la commune d’An Cu, province d’An Giang, le village de tissage de brocart de l’ethnie khmère constitue à la fois un espace de préservation d’un patrimoine culturel ancien et un modèle émergent de développement économique fondé sur la valorisation des savoir-faire traditionnels, associé au tourisme communautaire dans le Sud-Ouest du Vietnam.

Sur des métiers à tisser artisanaux, les femmes khmères réalisent des étoffes ornées de motifs inspirés de la nature, de la vie quotidienne et des croyances bouddhiques. Photo: VNA

Le tissage de brocart occupe une place centrale dans la vie culturelle et spirituelle des Khmers de la région. Sur des métiers à tisser artisanaux, les femmes khmères réalisent des étoffes ornées de motifs inspirés de la nature, de la vie quotidienne et des croyances bouddhiques. Chaque pièce reflète l’identité culturelle, la vision du monde et les valeurs spirituelles profondes de la communauté.

Confronté à la concurrence des produits industriels bon marché, ce métier traditionnel a connu un déclin sévère, menaçant sa survie. À partir de 1998, grâce au soutien d’organisations internationales et à l’appui des autorités locales, le tissage de brocart khmer d’An Cu a progressivement été relancé. En 2002, la création de la coopérative de tissage de brocart khmer de Van Giao a permis de structurer la production, de préserver les techniques traditionnelles et d’élargir les débouchés commerciaux.

Processus de fabrication. Photo: VNA

Aujourd’hui, la coopérative regroupe environ 36 ménages et 63 membres, dont plusieurs artisans hautement qualifiés. Les produits se distinguent par la richesse des motifs, la finesse des couleurs et la complexité des techniques – notamment l’intégration directe des motifs sur le métier à tisser, un procédé artisanal rare encore maintenu localement.

Les efforts de sauvegarde et de valorisation ont été reconnus par les autorités compétentes. En 2006, la « Soie de brocart de Van Giao » a obtenu la protection en tant que marque collective. En 2007, le tissage de brocart de Văn Giáo a été reconnu comme métier artisanal traditionnel de la province d’An Giang. En 2023, le sarong khmer du village a reçu la certification OCOP trois étoiles et a été distingué comme produit industriel rural typique de la région du Sud, contribuant à renforcer la notoriété de la marque collective « Silk Khmer ».

Au-delà de sa valeur patrimoniale, le tissage offre une source de revenus stable, particulièrement pour les femmes rurales. Chaque tisserande perçoit en moyenne 3 à 5 millions de dôngs par mois, améliorant les conditions de vie des familles et assurant la transmission intergénérationnelle du savoir-faire.

Les visiteurs découvrent le processus de fabrication, participent à la teinture et au tissage, et s’immergent dans les coutumes et le quotidien des Khmers. Photo: VNA

Le village s’impose également comme une destination de tourisme expérientiel authentique. Les visiteurs découvrent le processus de fabrication, participent à la teinture et au tissage, et s’immergent dans les coutumes et le quotidien des Khmers. Ces dernières années, plusieurs agences intègrent le site dans les circuits touristiques d’An Giang, en combinaison avec des lieux emblématiques comme le mont Sam, la forêt de Trà Su ou le mont Câm. Cette articulation entre artisanat traditionnel, culture et écotourisme contribue à diversifier l’offre touristique locale.

Dans la perspective de faire du village de tissage de brocart khmer de Van Giao un produit touristique emblématique, les autorités locales poursuivent la mise en œuvre de solutions globales, notamment la planification des zones de matières premières, le soutien à la formation professionnelle, l’accès aux crédits préférentiels et le renforcement des activités de promotion. Ces mesures visent à préserver durablement le patrimoine culturel des minorités ethniques tout en favorisant un développement socio-économique inclusif, dans un contexte d’intégration internationale et de valorisation du tourisme communautaire./.