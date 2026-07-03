Vietnam : pas de déclaration sanitaire obligatoire pour tous les voyageurs

Le ministère de la Santé a tenu à dissiper toute confusion concernant les nouvelles règles de déclaration de santé aux frontières qui entreront en vigueur le 1er juillet, soulignant que les déclarations ne seront pas obligatoires pour tous les voyageurs et qu’aucun portail de déclaration en ligne n’est actuellement utilisé.

Le ministère de la Santé précise que la déclaration sanitaire prévue par le décret n°165/2026/ND-CP ne s’applique pas obligatoirement à tous les voyageurs, à tout moment, dès le 1er juillet 2026. Photo: VNA

Vo Hai Son, directeur adjoint du Département de prévention des maladies du ministère, a déclaré que l’article 22 du décret gouvernemental n°165/2026/ND-CP dispose que le ministre de la Santé déterminera quels groupes de voyageurs sont tenus de soumettre des déclarations sanitaires et quand ces mesures doivent être appliquées, en fonction de la situation mondiale des maladies infectieuses et du risque d’introduction de ces maladies sur le territoire vietnamien.





Ce règlement ne doit pas être interprété comme une exigence obligatoire et permanente pour toutes les personnes entrant, sortant ou transitant par le Vietnam à compter du 1er juillet, a-t-il indiqué.



Selon le ministère de la Santé, les déclarations sanitaires aux postes frontières ne seront mises en œuvre que lorsque cela sera jugé nécessaire pour des maladies infectieuses spécifiques et en fonction de la situation épidémiologique.



Les autorités sanitaires vietnamiennes indiquent que l’application de cette formalité relèvera des instructions du ministère de la Santé, selon chaque maladie transmissible et en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique mondiale.



Le ministère de la Santé a fait savoir que le site tokhaiyte.vn, qui était utilisé par le passé pour le traçage épidémiologique du Covid-19, n’est pas utilisé pour la déclaration sanitaire des personnes entrant, sortant ou transitant par le Vietnam. Les voyageurs ne doivent donc pas chercher à anticiper la démarche via cette adresse.



Il a précisé qu’un système officiel de déclaration sanitaire est en cours de développement qui sera ouvert et annoncé lorsque la déclaration sera effectivement nécessaire.



Si la déclaration sanitaire est activée, elle pourra être effectuées par voie électronique ou au format papier. Le formulaire de santé délivré par le ministère de la Santé est bilingue, en vietnamien et en anglais. La déclaration devra alors être réalisée dans les sept jours précédant l’entrée, la sortie ou le transit par un poste frontière vietnamien.



Cette clarification ne remet toutefois pas en cause la carte d’arrivée numérique « Pre-Arrival Information ». La déclaration sanitaire dépend du ministère de la Santé et ne sera activée qu’en fonction du contexte épidémiologique. La carte d’arrivée numérique, elle, relève des formalités d’immigration et permet aux voyageurs étrangers de transmettre en ligne leurs informations personnelles, leur visa et les détails de leur voyage avant leur arrivée au Vietnam.



Le ministère a ajouté qu’en cas d’épidémie de maladie infectieuse, il pourrait publier des directives supplémentaires concernant les déclarations de santé et les autres mesures de contrôle sanitaire aux points de passage frontaliers, en fonction de l’évolution de la situation.



Les voyageurs concernés par un point d’entrée où le dispositif «Pre-Arrival Information» est déployé doivent donc continuer à compléter cette carte d’arrivée numérique sur le portail officiel de l’immigration vietnamienne, avant leur passage au contrôle des passeports. — VNA/VI