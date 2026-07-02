Campagne des "500 jours et nuits" : 670 échantillons prélevés sur des restes de martyrs envoyés pour une analyse ADN

Le comité de pilotage 515 de la ville de Can Tho a organisé, dans la matinée du 2 juillet, une cérémonie d'hommage au cimetière des martyrs de la ville avant de transférer 670 échantillons biologiques prélevés sur des restes de martyrs non identifiés vers l'Institut de médecine légale militaire en vue d'une expertise ADN.

La ville de Can Tho a envoyé 670 échantillons prélevés sur des restes de martyrs non identifiés à l'Institut de médecine légale militaire de Hanoï pour des analyses ADN. Photo: VNA

​Selon le Comité directeur 515, cette opération s'inscrit dans le cadre du plan lancé le 1er juin 2026 en vue du prélèvement d'échantillons sur les dépouilles de martyrs non identifiés. Au cours des dernières semaines, deux équipes spécialisées ont procédé à l'exhumation de 807 tombes. Après examen et tri conformément aux procédures techniques, 670 échantillons ont été jugés exploitables pour des analyses génétiques.

​À l’issue de la cérémonie d'hommage, les échantillons ont été transportés par véhicule spécialisé jusqu’à l’aéroport international de Can Tho avant leur acheminement vers Hanoï. Ils seront remis directement à l’Institut de médecine légale militaire, chargé de procéder aux analyses ADN. Les résultats seront comparés à la base de données génétiques des familles afin de contribuer à l’identification des martyrs et de répondre à l’attente de leurs proches.

​Le sous-colonel Tong Hung Vinh, chef adjoint du Département politique du commandement militaire de Can Tho, a souligné que cette mission constituait une étape importante de la campagne des "500 jours et nuits", destinée à accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des restes des martyrs.

​Les opérations de prélèvement se sont également heurtées à de nombreuses difficultés, en raison des fortes chaleurs et des conditions météorologiques instables, qui ont affecté à la fois les travaux d'exhumation et la qualité des échantillons. Elles ont également été compliquées par les multiples réaménagements du cimetière des martyrs, qui ont profondément enfoui certaines dépouilles,

ainsi que par l'état de dégradation avancé de plusieurs restes exhumés, compromettant les prélèvements. Malgré ces difficultés, les équipes ont procédé avec rigueur à la sélection d'échantillons de qualité destinés aux analyses ADN et ont achevé leur mission avec 15 jours d'avance sur le calendrier prévu.

​Selon le sous-colonel Tong Hung Vinh, le comité de pilotage 515 poursuivra les prélèvements au cimetière des martyrs d'O Mon, qui compte 1 324 tombes non identifiées, avant d'étendre l'opération aux quinze autres cimetières de martyrs de la ville. Au total, dix-sept cimetières sont concernés par cette campagne d'identification par analyse ADN.-VNA/VI