50 ans d’honneur et de fierté : Hô Chi Minh-Ville, pionnière de l’innovation et moteur de la croissance nationale

02/07/2026

L’année 2026 marque un cap historique pour Hô Chi Minh-Ville, qui célèbre le cinquantième anniversaire du jour où elle a reçu l’honneur de porter le nom du grand Président Hô Chi Minh. Un demi-siècle plus tard, la ville rayonne, forte de ses traditions révolutionnaires, de son esprit de résilience et de son audace.

Le 2 juillet 1976, lors de sa première session, l’Assemblée nationale de la VIe législature a décidé d’officialiser le changement de nom de Saïgon - Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville. Au cours des 50 dernières années, Hô Chi Minh-Ville a perpétué ses traditions révolutionnaires, son esprit de résilience, de dynamisme, de créativité et de solidarité, surmontant avec constance d’innombrables difficultés et défis pour réaliser des avancées majeures. Grâce à une pensée novatrice et à une volonté d’excellence, la ville a connu un développement remarquable, tant en termes d’ampleur que de qualité.

À l’occasion de ce jubilé, le camarade Nguyen Van Duoc, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Il revient sur les grandes avancées de la ville, de l’économie à la culture, en passant par l’urbanisme et la sécurité.

Hô Chi Minh-Ville rayonne le long de la rivière Saigon. Photo : Kim Cuong



Journaliste: Je vous remercie tout d’abord, Monsieur Nguyen Van Duoc, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, d’avoir accordé cet entretien à la VNA. Monsieur, pourriez-vous nous parler des réalisations exceptionnelles accomplies par Hô Chi Minh-Ville au cours des 50 dernières années dans les domaines du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que de la construction et du développement de la ville ?



M. Nguyen Van Duoc: Les 50 ans écoulés depuis que la ville de Saïgon-Gia Dinh porte officiellement le nom du Président Hô Chi Minh constituent un jalon historique dont nous pouvons être fiers. Hô Chi Minh-Ville a su préserver ses traditions révolutionnaires, son esprit de résilience, de dynamisme, de créativité et de solidarité, surmontant avec constance d’innombrables difficultés et défis pour réaliser des avancées majeures. Les progrès considérables accomplis dans les domaines du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales ont non seulement profondément transformé le paysage urbain, mais ont également fermement affirmé sa position et son rôle de moteur économique, de pôle de croissance et de centre financier, commercial, scientifique et technologique majeur du pays. ur le plan économique, portée par un esprit d’innovation constant, la métropole a connu une progression fulgurante.

Entre 1976 et 1980, sa croissance annuelle moyenne n’atteignait que 0,91 %. Avec le Doi Moi (Renouveau), elle bondit à 12,62 % par an entre 1991 et 1995. En 2025, son PIB régional a augmenté de 8,03 %, contribuant ainsi à près d’un quart du PIB national. Les trois premiers mois de 2026 ont enregistré une hausse de 8,27 %. Aujourd’hui, le secteur des services représente plus de 52 % du tissu économique. Hô Chi Minh-Ville s’est aussi imposée comme une terre d’élection pour les investissements étrangers. Depuis la promulgation de la loi sur l’investissement étranger fin 1987, elle a attiré 20 259 projets d’IDE, représentant près de 142 milliards de dollars, en provenance de 152 pays et territoires. Au premier semestre 2026, plus de 6,8 milliards de dollars d’IDE ont déjà été enregistrés, soit 62 % de l’objectif annuel. Les entreprises étrangères contribuent à environ 20 % de l’investissement social total et génèrent plus de 50 % du chiffre d’affaires à l’export.

La ville s’affirme également comme une plateforme commerciale internationale et un centre national d’attraction des talents. Le visage de la ville a radicalement changé. Des infrastructures modernes ont vu le jour : le boulevard Nguyen Van Linh, l’axe Est-Ouest, le tunnel sous la rivière Saïgon, le pont Phu My, sans oublier un réseau intégré de rocades et d’autoroutes. L’inauguration de la ligne 1 du métro (Ben Thanh - Suoi Tien) fin 2024 marque l’entrée de la ville dans l’ère des transports publics modernes. Parallèlement, des quartiers modèles comme Phu My Hung ou Thu Thiem, ainsi que des zones industrielles et de haute technologie, ont façonné une métropole résolument tournée vers l’avenir.

Festival de montgolfières sur les rives de la rivière Saigon. Photo : VI



Sur le plan culturel et social, la ville adhère fermement au principe selon lequel le développement économique doit aller de pair avec le progrès social et l’équité, afin que personne ne soit laissé de côté. L’ensemble du système politique est orienté vers le bien-être social, l’amélioration de la qualité de vie des citoyens ainsi que le développement de l’éducation et de la santé. La reconnaissance de la ville par l’UNESCO comme « Ville mondiale apprenante » en 2024 et son développement progressif en tant que centre de soins de santé de haute qualité pour la région de l’ASEAN témoignent clairement de cette orientation judicieuse.

En matière de défense et de sécurité nationales, la ville maintient une stabilité politique constante et garantit l’ordre public et la sécurité en toutes circonstances. La posture de défense populaire, associée à la posture de sécurité populaire et à la stratégie de « mobilisation du soutien populaire », est renforcée. L’efficacité et l’efficience des deux niveaux de gouvernement ont été améliorées, créant ainsi un environnement sûr et harmonieux, propice au développement rapide et durable de la ville.

Au coucher du soleil, la rue piétonne Nguyen Hue est animée par une foule nombreuse de Vietnamiens et de touristes. La fontaine en forme de lotus et le bâtiment du Comité populaire de la ville se détachent au premier plan. Photo : Kim Cuong



Il est indéniable que les grandes réalisations des cinquante dernières années ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont l’aboutissement des engagements, des aspirations et des responsabilités assumés par le Comité du Parti et les autorités municipales au fil des générations ; elles symbolisent l’esprit d’unité, d’autonomie et la force intérieure des habitants de la ville. C’est sur ce fondement solide que Hô Chi Minh-Ville peut continuer à innover et à progresser résolument dans cette nouvelle ère, celle de l’essor national.

Journaliste: Ces cinquante dernières années, Hô Chi Minh-Ville s’est imposée comme un véritable laboratoire d’idées pour le développement national. Quels sont, aujourd’hui, les mécanismes d’avant-garde mis en œuvre, et quelles sont les priorités pour l’avenir ?

M. Nguyen Van Duoc: Absolument ! Ces cinq décennies l’ont démontré : Hô Chi Minh-Ville n’est pas seulement le moteur économique du pays, elle est également un laboratoire d’expérimentation des politiques publiques. C’est ici qu’est né l’esprit d’innovation, ici que, bien avant 1986, des initiatives ont été prises pour lever les obstacles à la production industrielle. C’est ici qu’a vu le jour, en 1991, la première zone franche d’exportation, Tan Thuan, et que se sont développés des symboles d’une urbanité moderne et de haute technologie, reconnus à l’échelle internationale.

Mais notre ambition ne se limite pas à l’économie. La ville est portée par une conviction humaniste profonde, qui se traduit notamment par son programme d’éradication de la pauvreté et sa politique de logement social. Il s’agit d’un modèle de protection sociale qui inspire le pays tout entier.

Ces succès - une croissance du PIB régional estimée à 8,03 % en 2025, une contribution de 23,1 % au PIB national et le titre de « Ville mondiale apprenante » décerné par l’UNESCO - ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l’aboutissement du courage et des aspirations de plusieurs générations de dirigeants. Ils représentent surtout le symbole précieux de l’unité et de la force intérieure de plus de 10 millions d’habitants. C’est sur ces fondations que la ville entend ouvrir, avec confiance, la voie vers le progrès national.





Vue panoramique du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville le long du fleuve Saigon, avec la tour Landmark 81, symbole du développement dynamique du plus grand pôle économique du Vietnam. La ville ambitionne de devenir un centre financier international à l’échelle régionale. Photo : Kim Cuong



Actuellement, la ville concentre ses efforts sur la mise en œuvre de mécanismes institutionnels exceptionnels adoptés par l’Assemblée nationale (notamment les Résolutions n° 98/2023/QH15 et n° 260/2025/QH15 relatives à l’expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques ; la Résolution n° 188/2025/QH15 concernant les avancées majeures dans le système de transport ferroviaire urbain ; et la Résolution n° 222/2025/QH15 relative à la création d’un centre financier international), afin de créer une nouvelle dynamique de développement.

Pour la période à venir, en appliquant rigoureusement la Résolution n° 09-NQ/TW du Politburo, Hô Chi Minh-Ville est déterminée à maintenir son rôle moteur et à affirmer son statut de pôle majeur de croissance et d’innovation dans une nouvelle ère grâce aux cinq axes prioritaires suivants:

Premièrement, créer un nouveau modèle de croissance : s’orienter résolument vers un modèle fondé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique. L’accent sera mis sur l’attraction d’entreprises leaders dans les secteurs des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA), des centres de données, de l’économie numérique et de l’économie verte. Il s’agit également de bâtir un écosystème de startups innovantes capable de rivaliser aux niveaux régional et international.

Deuxièmement, mener des réformes institutionnelles majeures : la ville n’attendra pas, mais prendra activement l’initiative de mener des recherches et de proposer l’élaboration d’une loi sur les zones urbaines spéciales. L’objectif est de renforcer la décentralisation, l’autonomie et la responsabilité de l’administration municipale en matière de gestion, tout en mobilisant pleinement les ressources sociales.

Troisièmement, moderniser l’espace urbain : développer des zones urbaines durables et s’adapter de manière proactive au changement climatique. Les efforts seront concentrés sur l’achèvement des infrastructures stratégiques, le déploiement rapide des réseaux de transport ferroviaire urbain ainsi que la construction des rocades et des autoroutes interrégionales. Le modèle de développement axé sur les transports (TOD) sera encouragé afin de résoudre durablement les problèmes de circulation.

Quatrièmement, améliorer globalement la qualité de vie des habitants : faire de la ville un centre urbain particulièrement civilisé et solidaire. Il faudra s’attacher à résoudre durablement les questions de protection sociale, notamment à travers le développement du logement social, de soins de santé spécialisés à l’échelle régionale, d’une éducation de qualité, ainsi que le renforcement de l’embellissement urbain et l’amélioration fondamentale du cadre de vie des habitants.

Enfin, mobiliser le potentiel humain : développer une culture et former une population généreuse, solidaire et moderne. L’accent sera mis sur la formation et l’attraction de ressources humaines hautement qualifiées, la promotion de l’esprit d’initiative, du sens des responsabilités et de l’ambition de contribuer à bâtir une Hô Chi Minh-Ville brillante et civilisée.

De nombreux événements sportifs et artistiques d’envergure se déroulent sur les rives du fleuve Saigon, juste en face du quai Nha Rong. Ces manifestations célèbrent le patrimoine culturel et historique de la ville tout en mettant en valeur son caractère moderne et dynamique. Photo : Nguyen Luan/VI

Journaliste: 2026 est une année charnière. Monsieur le Président, que ressentent aujourd’hui le Comité du Parti, les autorités et le peuple de Hô Chi Minh-Ville, cinquante ans après avoir reçu l’honneur de porter le nom du Président Hô Chi Minh ?

M. Nguyen Van Duoc: Notre plus grande fierté, après un demi-siècle, ne réside pas seulement dans les réalisations accomplies. Elle tient d’abord à l’effort constant que nous déployons pour être à la hauteur de ce nom sacré. Durant ces cinquante années, la ville n’a cessé de faire preuve d’un esprit pionnier, d’une volonté farouche d’« oser penser, savoir agir et assumer ses responsabilités pour le bien du peuple ». Berceau d’initiatives novatrices, elle contribue concrètement à l’innovation et au perfectionnement des institutions de développement du pays. Mais ce qui fait notre plus grande fierté, c’est cette conviction que la prospérité économique n’a de sens que si elle place le peuple au cœur de toutes les actions. Tout en maintenant son rôle de moteur économique, Hô Chi Minh-Ville poursuit sans relâche un idéal de générosité, d’humanité et de tolérance. Car une grande ville ne se mesure pas seulement à ses gratte-ciel ou à son PIB, mais aussi à la qualité de vie et à la dignité qu’elle offre à chacun de ses habitants.





Cette fierté s’enracine dans la conviction que « pour tout le pays, ensemble ». Hô Chi Minh-Ville est prête à partager ses ressources et à accompagner les autres localités sur tous les fronts. Elle croit profondément en sa jeunesse : forte de ses connaissances, de son courage et de sa volonté de contribuer, elle sera la force motrice qui perpétuera et valorisera l’héritage des générations précédentes. Hô Chi Minh-Ville n’est plus seulement un nom sur la carte. Elle est devenue un symbole d’autonomie et d’esprit d’innovation.

Aujourd’hui, à l’aube de son deuxième demi-siècle, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle ère : celle de l’essor du peuple. Le Comité du Parti, les autorités et les habitants sont plus que jamais déterminés à s’unir et à œuvrer sans relâche pour bâtir une ville civilisée, moderne et humaine. Une ville digne de la confiance et de l’affection de toute la nation. Une ville digne, surtout, du plus grand des honneurs : porter le nom de l’Oncle Hô./.