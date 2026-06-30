Hanoï dévoile son Plan directeur à l’horizon de 100 ans et affiche ses ambitions d’investissement

À l’occasion de la présentation du Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans et de la Conférence sur la promotion des investissements 2026, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté la capitale à transformer rapidement les orientations stratégiques en réalisations concrètes, tout en faisant de l’efficacité de leur mise en œuvre le principal indicateur de la qualité de la gouvernance.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a participé, le 29 juin à Hanoï, à la Conférence de présentation du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans et de promotion des investissements 2026. L’événement a réuni plus de 1.500 représentants d’entreprises et d’investisseurs vietnamiens et étrangers, ainsi que des responsables des organes centraux et des collectivités locales.

Dans son allocution, le dirigeant a souligné que cette cérémonie allait bien au-delà de la simple publication d’un plan d’aménagement. Elle témoigne, selon lui, de la détermination politique de Hanoï à mettre en œuvre les Résolutions du 14e Congrès national du Parti et du 18e Congrès du Parti de la ville, conformément aux orientations fixées par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a appelé la capitale à agir avec rapidité, efficacité et détermination.

Le président de l’AN a rappelé que Hanoï occupait une position stratégique en tant que centre politique et administratif du pays, mais également comme pôle majeur de culture, d’éducation, de sciences, de technologies, d’innovation et d’intégration internationale. Avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, de la nouvelle Loi sur la capitale, la ville bénéficiera de mécanismes spécifiques renforçant ses compétences en matière de décentralisation, de mobilisation des ressources, de développement des infrastructures, d’urbanisme, de sciences et technologies ainsi que d’attractivité des investissements.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Il a estimé que ce plan directeur, élaboré sur la base de la Loi sur la capitale et de la planification nationale, constituait une composante essentielle de la stratégie de développement du pays. Une capitale moderne, durable et harmonieusement développée contribuera, selon lui, au dynamisme de toute la Région de la capitale, du delta du fleuve Rouge et de l’économie nationale.

Insistant sur les priorités à venir, le chef de l’organe législatif a rappelé que la valeur d’un plan d’aménagement se mesure avant tout à son efficacité dans la mise en œuvre. Il a appelé les autorités de Hanoï à faire rapidement des grandes orientations du plan les programmes, projets et ouvrages concrets, de l’amélioration des conditions de vie de la population le critère central de l’action publique.

La ville est invitée à concentrer ses efforts sur les projets stratégiques dans les domaines des infrastructures, des transports, de la transformation numérique, de l’innovation, du développement vert et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Elle devra également exploiter pleinement les mécanismes spécifiques adoptés par l’Assemblée nationale, poursuivre l’amélioration du climat des affaires et bâtir une administration moderne, efficace et tournée vers les citoyens comme vers les entreprises.

Le président de l’Assemblée nationale a, par ailleurs, invité les investisseurs nationaux et étrangers à poursuivre leur engagement au Vietnam et à Hanoï dans une perspective de long terme, fondée sur la responsabilité, le respect de la loi et la conciliation entre les intérêts des entreprises, ceux de la nation et les objectifs de développement durable de la capitale. Il a réaffirmé que l’Assemblée nationale continuerait à perfectionner le cadre juridique afin d’offrir un environnement stable, transparent et favorable à l’investissement, à l’innovation et au développement des entreprises.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, visite l’espace d’exposition dédié à la zone industrielle numérique, à l’administration numérique et au Centre de l’innovation. Photo: VNA

Selon lui, le Vietnam dispose aujourd’hui de conditions particulièrement favorables à une nouvelle phase d’accélération de son développement grâce à la stabilité politique, aux réformes économiques, au perfectionnement constant du système juridique et à la confiance de la communauté internationale. Associés à une vision de développement à long terme et à un cadre institutionnel innovant, ces atouts doivent permettre à Hanoï de devenir une métropole connectée au monde, un centre régional d’innovation, de finance, de commerce et de services.

De son côté, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Trân Duc Thang, a annoncé quatre engagements majeurs, notamment l’amélioration de l’efficacité de l’administration publique, la poursuite des réformes des procédures administratives, la lutte contre les lenteurs bureaucratiques et l’accompagnement des investisseurs.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Trân Duc Thang, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

La ville entend accélérer la réalisation des grands projets d’infrastructures, notamment les voies périphériques, les ponts franchissant le fleuve Rouge, les réseaux de transport public, les zones de haute technologie ainsi que les infrastructures numériques, énergétiques, éducatives, sanitaires et environnementales. Elle place également le développement de ressources humaines hautement qualifiées et la préservation de l’identité culturelle de Thang Long-Hanoï au cœur de sa stratégie de développement.

Présentant le plan directeur et les orientations de développement de la capitale, le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, a réaffirmé que Hanoï privilégierait une croissance fondée sur la qualité, l’innovation et la durabilité. La ville n’entend pas attirer les investissements à n’importe quel prix, mais privilégier les projets à forte valeur ajoutée, intensifs en sciences, technologies et innovation, respectueux de l’environnement, sobres en ressources et capables de renforcer la compétitivité de l’économie tout en créant de nouveaux pôles de croissance./.