Un programme artistique célèbre les valeurs essentielles de l’éducation vietnamienne

Le programme artistique "Dao hoc" vise à célébrer l’éducation vietnamienne et la fondation de la première université nationale du Vietnam. Photo : VNA

Un programme artistique exceptionnel s’est tenu le 9 janvier au Van Miêu - Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature), point d’orgue des commémorations du 950e anniversaire (1076-2026) de la fondation du Quôc Tu Giam (Collège des enfants de la nation, la première université vietnamienne).

Intitulé "Dao hoc" (Voie de l’apprentissage), le programme a créé un espace culturel propice à la contemplation, invitant le public à se remémorer, à réfléchir et à renouer avec les valeurs fondamentales de l’éducation vietnamienne.

Cette tradition place l’apprentissage indissociable du développement moral et le savoir étroitement lié à la responsabilité envers la famille, la communauté et la nation.

Neuf cent cinquante ans du Quôc Tu Giam représentent neuf siècles et demi de préservation et de diffusion du Dao hoc vietnamien. Ce long parcours honore la tradition nationale de vénération du savoir, le respect des enseignants et affirme les valeurs pérennes de l’éducation vietnamienne : « Placer l’humain au centre, le savoir comme fondement et la morale comme racine.»

À travers un langage artistique symbolique – images de l’enseignant, d’élèves dévoués et performances d’élèves, d’étudiants et d’artistes – le programme a retracé l’évolution de l’éducation vietnamienne, du système d’examens traditionnel à l’esprit d’apprentissage de la société contemporaine. C’est un parcours de savoir transmis de génération en génération et sans cesse renouvelé au sein du flux de la vie moderne.

Une représentation dans le cadre du programme artistique. Photo : VNA

Le programme artistique a contribué à honorer et à diffuser les valeurs culturelles et intellectuelles de Thang Long - Hanoi dans la société contemporaine, tout en réaffirmant le rôle fondamental de l’éducation, du savoir et de l’apprentissage moral, hier comme aujourd’hui.

Plus tôt, 950 élèves, vêtus de l’áo dài traditionnel (tunique traditionnelle vietnamienne), ont participé à un défilé spécial pour célébrer le 950e anniversaire de la fondation du Van Miêu - Quôc Tu Giam.

Les jeunes participants des écoles primaires du quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, à Hanoi, notamment les écoles primaires Ly Thuong Kiêt, La Thành, Van Chuong et Trung Phung, portaient l’áo dài orné de l’emblème officiel commémorant le 950e anniversaire du Quôc Tu Giam.

S'étendant des cours du Van Miêu - Quôc Tu Giam jusqu'au lac de la Littérature (Hô Van), le défilé se présentait comme un voyage symbolique incarnant l'esprit d'apprentissage, la tradition de longue date de respect envers les enseignants et la confiance placée dans les générations futures - de jeunes pousses vertes poursuivant le chemin de la connaissance que leurs ancêtres ont patiemment cultivé pendant près d'un millénaire.

Dans le cadre des commémorations, une exposition spéciale se tient dans le quartier de Thai Hoc à Van Miêu - Quôc Tu Giam. Cet espace artistique rend hommage à la longue tradition d’apprentissage, au respect des enseignants et aux valeurs fondamentales de l’éducation vietnamienne.

Alliant harmonieusement valeurs traditionnelles et pensée artistique contemporaine, l’exposition «La Voie millénaire de l’apprentissage» explore des images et des valeurs emblématiques de l’apprentissage, du système des examens impériaux, du talent vertueux et de la vie spirituelle de l’ancien Thang Long, à travers une variété de matériaux et un langage visuel moderne. Elle se tiendra jusqu’au 22 mars.

Le Van Miêu - Quôc Tu Giam est l’un des sites historiques et touristiques les plus populaires de Hanoi et du Vietnam. Ce complexe comprend le Van Miêu, construit en 1070 par le roi Ly Thanh Tông et dédié au culte de Confucius, et le Quôc Tu Giam, construit en 1076, la première université du Vietnam. On y vénérait Chu Van An (14e siècle), le Maître des maîtres, lettré d’un vaste savoir et d’une intégrité exemplaire.