Un nouvel espace valorise le patrimoine documentaire mondial du Vietnam

Un espace de présentation du patrimoine documentaire mondial du Vietnam et des documents d’archives nationaux remarquables a officiellement ouvert ses portes au public à Hanoï, le 3 mars. L’espace accueille gratuitement les visiteurs de 9h à 16h en semaine à partir de cette date.



Cet espace est mis en place par le Département des archives et des documents d'État du Vietnam (State Records and Archives Department of Viet Nam – relevant du ministère de l’Intérieur). Il contribue à concrétiser la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique relative au développement culturel, en rapprochant le patrimoine documentaire du public et en valorisant sa valeur en tant que ressource culturelle.



Implanté au siège du Département, au n°12 rue Dao Tan, quartier de Giang Vo, l’espace comprend trois sections principales.



Au centre se trouve un espace Media moderne, où les documents d’archives sont transformés en contenus médiatiques, en données numériques et en produits interactifs multimédias.



L’espace dédié au patrimoine documentaire mondial du Vietnam et aux documents d’archives nationaux remarquables offre au public vietnamien et international un aperçu accessible de ces ressources, tout en permettant de consulter et d’explorer les documents originaux grâce à des écrans interactifs et à des outils de recherche.



Un autre espace, consacré à l’histoire du secteur des archives du Vietnam, met en lumière la formation et le développement de la profession d’archiviste ainsi que les générations d’archivistes qui ont préservé et transmis le patrimoine documentaire national au fil des époques.

Pour inaugurer la série d’activités destinées au public, le Département a organisé un événement intitulé « Admirer les annotations impériales à l’encre rouge des empereurs de la dynastie des Nguyen – Préserver les planches gravées sur bois de la dynastie des Nguyen », attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers.



À cette occasion, le public a pu admirer les annotations impériales à l’encre rouge des empereurs de la dynastie des Nguyen (1802-1945), ainsi qu’expérimenter la technique traditionnelle d’impression à partir des planches gravées sur bois de la dernière dynastie féodale du Vietnam.



Elena Bezdetko, épouse de l'ambassadeur de Russie au Vietnam, assiste à une présentation sur les planches gravées sur bois de la dynastie des Nguyen. Photo: VNA

Les visiteurs ont également pu découvrir deux documentaires consacrés à la vie à la cour impériale dans l’espace Media moderne.



Selon Dang Thanh Tung, directeur du Département des documents et des archives de l’État, le patrimoine documentaire et les archives n’acquièrent leur véritable valeur que lorsqu’ils sont mis au service de la communauté.



La Résolution 80 souligne l’importance de préserver et de valoriser le patrimoine culturel en l’associant à l’application des sciences et technologies ainsi qu’à la transformation numérique.



Dans les temps à venir, le Département renforcera l’application des technologies numériques afin de rapprocher davantage les archives de la société et d’améliorer l’accès du public à l’information. -VNA/VI