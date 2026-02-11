Printemps du pays natal 2026 : l’ambassade du Vietnam en Turquie réunit la communauté à Istanbul

L’ambassade du Vietnam en Turquie a organisé avec solennité le programme communautaire "Xuan Que huong 2026" (Printemps du pays natal 2026). Photo: VNA

Dans l’atmosphère joyeuse des jours précédant le Têt de l’Année du Cheval, le 7 février à Istanbul, l’ambassade du Vietnam en Turquie a organisé avec solennité le programme communautaire "Xuan Que huong 2026" (Printemps du pays natal 2026).

Cet événement annuel revêt une signification particulière pour la communauté vietnamienne en Turquie. Il contribue à renforcer la solidarité et à raviver l’attachement aux racines culturelles chez les Vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent dans ce pays.

L’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha et le vice-gouverneur d'Istanbul, Mehmet Sülün. Photo: VNA

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Europe du Sud, il s’agissait de la première édition du programme Xuan Que huong organisée à Istanbul, située à près de 500 km de Ankara. L’événement a rassemblé un grand nombre de compatriotes et d’étudiants vietnamiens. Les autorités locales étaient représentées par le vice-gouverneur d'Istanbul, Mehmet Sülün. La cérémonie a également enregistré la présence d’Ali Tezolmez, consul honoraire du Vietnam à Istanbul, dans une atmosphère solennelle, chaleureuse et conviviale.

L’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha. Photo: VNA

Dans son allocution, l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha, a souligné qu’il s’agissait de la première fois que l’ambassade organisait une fête du Têt communautaire à Istanbul, ville où réside la majorité de la communauté vietnamienne du pays. Elle a rappelé les principales réalisations du Vietnam en 2025, notamment le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et la réforme visant à rationaliser l’appareil administratif – deux jalons majeurs dans le processus de développement national.

Se félicitant des avancées des relations Vietnam–Turquie en 2025, particulièrement dans les domaines politique, économique, commercial et de la défense, l’ambassadrice a exprimé sa confiance dans un essor encore plus dynamique du partenariat bilatéral en 2026 et dans les années à venir. Elle a également appelé les compatriotes à préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle nationale, tout en continuant à contribuer activement au renforcement de l’amitié entre les deux pays et au développement du Vietnam.

Lors du programme communautaire "Xuan Que huong 2026" (Printemps du pays natal 2026). Photo: VNA

De nombreux Vietnamiens expatriés ont exprimé leur émotion et leur gratitude face à l’attention constante des autorités vietnamiennes et de l’ambassade à leur égard. Dans un décor printanier marqué par les fleurs de pêcher, les "banh chung" (gâteau de riz gluant vietnamien) et les symboles culturels vietnamiens, les participants ont partagé spectacles traditionnels, jeux folkloriques et mets typiques du Têt, dans une ambiance chaleureuse et émouvante./.