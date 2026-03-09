Accélération du développement urbain face au changement climatique

Le 13 février, le Premier ministre a promulgué la directive n°04/CT-TTg visant à accélérer la mise en œuvre du projet de développement des villes vietnamiennes face au changement climatique pour la période 2021-2030.

Les espaces verts du parc Thong Nhat contribuent à purifier et à réguler le climat et à préserver le rythme naturel de la ville. Photo : VNA

Selon ce document, la mise en œuvre des dispositions juridiques pertinentes et de la décision n°438/QD-TTg du 25 mars 2021 du Premier ministre relative au développement des villes vietnamiennes face au changement climatique pour la période 2021-2030 a permis d’enregistrer des résultats positifs. Les ministères, secteurs et autorités locales ont lancé de nombreuses solutions contribuant à améliorer la gestion du développement urbain et à promouvoir des villes vertes et intelligentes.

À ce jour, toutes villes et provinces du pays ont élaboré des plans d’action ou des orientations pour répondre au changement climatique dans le développement urbain. Elles ont également procédé à la révision des plans d’urbanisme afin d’y intégrer les enjeux climatiques dans les zones urbaines fortement exposées, tout en identifiant progressivement les zones à risque de catastrophes naturelles et en mettant en œuvre plusieurs projets d’investissement liés au changement climatique.

Toutefois, plusieurs difficultés persistent. La construction du système de cartographie d’alerte aux risques urbains (Atlas urbain et climatique) rencontre encore des obstacles liés aux bases de données. Les solutions techniques se concentrent principalement sur l’adaptation au changement climatique, tandis que celles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les villes restent limitées. Les ressources consacrées à la mise en œuvre des tâches demeurent également insuffisantes.

Hanoi est enveloppée d'un épais brouillard blanc. Photo: VNA

Afin de renforcer l’adaptation proactive au changement climatique et l’utilisation rationnelle des ressources dans la rénovation et le développement urbains, le Premier ministre a chargé le ministère de la Construction de collaborer avec les ministères, secteurs et localités pour poursuivre et accélérer la mise en œuvre des tâches définies dans la décision n°438/QD-TTg et les orientations associées.

Le ministère de la Construction devra perfectionner les mécanismes et politiques relatifs au développement urbain à croissance verte, aux infrastructures techniques urbaines vertes et intelligentes, ainsi qu’aux bâtiments économes en énergie et aux matériaux écologiques. Il est également chargé d’élaborer le plan directeur du système urbain et rural à l’horizon 2035, avec une vision à l’horizon 2050.

De son côté, le ministère des Finances est chargé d’étudier et de proposer des mécanismes financiers et l’allocation budgétaire destinés aux activités d’adaptation au changement climatique dans les zones urbaines, tout en développant des mécanismes de finance verte pour soutenir les villes vulnérables.

Le phénomène climatique naturel El Niño pourrait se reformer durant la seconde partie de l'année 2026 et potentiellement pousser les températures à de nouveaux niveaux records. Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement devra fournir et actualiser les scénarios nationaux de changement climatique, les données hydrométéorologiques ainsi que les cartes d’inondation afin de soutenir la gestion et le développement urbains.

Les Comités populaires provinciaux et municipaux sont appelés à élaborer des programmes et plans de gestion foncière pour le développement urbain, à renforcer le contrôle du processus de développement urbain conformément aux plans et scénarios climatiques, et ç mobiliser les ressources pour construire des infrastructures urbaines synchronisées et modernes favorisant des villes intelligentes, vertes et résilientes.

Les autorités locales devront également limiter l’attribution ou la location de terrains dans les zones côtières pour des projets ne servant pas directement la communauté, afin de préserver les paysages naturels et l’environnement littoral.

Enfin, elles devront établir et gérer des cartes d’inondation urbaine, identifier les zones à risques et mettre en œuvre des solutions techniques adaptées pour prévenir les inondations et les glissements de terrain, tout en renforçant la sensibilisation des populations face aux catastrophes naturelles. - VNA/VI