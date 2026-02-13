Les Vietnamiens d’outre-mer préservent leurs traditions et renforcent leurs liens avec leur pays d’origine

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), les communautés vietnamiennes du monde entier se rassemblent pour célébrer cette fête importante, perpétuant leurs coutumes traditionnelles et renforçant leur sentiment d’appartenance, leur identité et leur attachement à leur patrie.



Préparer des «bánh chưng» (gâteaux de riz gluant carrés). Photo: VNA



Dans la région métropolitaine de Washington, les familles vietnamiennes ont perpétué la tradition de se réunir pour préparer des «bánh chưng» (gâteaux de riz gluant carrés), malgré un hiver plus froid que d’habitude. Tandis que la neige et le verglas recouvraient les rues, une douce chaleur régnait dans les maisons de style américain, où les familles s’affairaient ensemble à préparer des plats traditionnels et à partager des souvenirs du Têt.



Pour les Vietnamiens de l’étranger, ces activités revêtent une signification particulière. Vuong Thanh Binh, résidente de Virginie, a déclaré que la préservation des traditions du Têt contribue à maintenir vivantes les racines culturelles, notamment pour les jeunes générations nées et élevées à l’étranger. Préparer des «bánh chưng», a-t-elle souligné, n’est pas qu’une simple activité culinaire, mais une façon de transmettre des valeurs culturelles, de renforcer les liens communautaires et de recréer le rythme familier du Nouvel An traditionnel.



Les préparatifs festifs offrent également aux enfants et aux jeunes l’occasion de s’immerger directement dans la culture vietnamienne. Nguyên Thanh Hiên, également originaire de Virginie, a déclaré que sa famille encourage les enfants à porter «l’ao dai » (tunique traditionnelle), à aider à préparer les plats du Têt et à rendre visite aux aînés afin qu’ils puissent mieux comprendre la signification du Têt.



Au-delà des activités culturelles, de nombreux Vietnamiens de l’étranger suivent de près l’actualité de leur pays et se disent confiants en l’avenir du Vietnam. Lê Thanh Tung, originaire du Maryland, a déclaré que la communauté suit régulièrement les affaires intérieures et espère que le pays continuera de progresser économiquement et socialement sous la direction du Parti et de l’État.

Une représentation de chants folkloriques Quan Ho dans le cadre de l’ événement, à Upha, en Russie. Photo: VNA

À des milliers de kilomètres de là, des sentiments similaires ont été exprimés à Upha, en Russie, où la communauté vietnamienne a organisé une célébration du Têt au centre culturel de la ville. Forte de plus de 40 ans d’histoire, la communauté s’est considérablement structurée depuis la consolidation de son association en 2021, conciliant préservation culturelle et intégration plus poussée au sein de la société locale.



L’événement, qui a rassemblé près de 400 participants, a proposé des spectacles culturels traditionnels et modernes, une remise de prix et des activités reflétant les coutumes vietnamiennes.



Nguyên Tiên Duc, président de l’Association vietnamienne d’Upha, a déclaré que, parallèlement au développement économique, le renforcement de la vie culturelle et de la solidarité communautaire demeure une priorité. Les cours de vietnamien, les célébrations des principales fêtes nationales et les actions caritatives continuent de jouer un rôle important dans la transmission de l’identité culturelle aux jeunes générations.

L’événement «Têt Viêt Nice 2026 » a permis à des centaines de Vietnamiens de l’étranger et de Français de découvrir les décorations traditionnelles, les jeux folkloriques, la confection de bánh chưng et les spécialités du Têt. Photo: VNA



Parallèlement, à Nice, en France, la toute première célébration du Têt organisée par la communauté vietnamienne locale s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et empreinte d’émotion. L’événement «Têt Viêt Nice 2026 » a permis à des centaines de Vietnamiens de l’étranger et de Français de découvrir les décorations traditionnelles, les jeux folkloriques, la confection de bánh chưng et les spécialités du Têt.



L’événement a également bénéficié d’un fort soutien des autorités locales, avec la présence de la députée française Stéphanie Do, du consul honoraire du Vietnam Nguyen Cong Tot et de représentants d’associations locales. Leur présence a souligné la reconnaissance croissante de la communauté vietnamienne et l’importance des échanges culturels au sein de la société de résidence./.