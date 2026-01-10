Tourisme vietnamien 2026 : un plan d’accélération fondé sur un écosystème de produits prioritaires

Le Vietnam mise sur un tourisme haut de gamme et diversifié pour séduire la clientèle internationale et consolider sa position mondiale. Après une croissance de 21 % en 2025, le pays développe de nouveaux produits touristiques, tout en cherchant à renforcer l’attractivité, la durabilité et l’innovation du secteur pour 2026.

Afin d’attirer des flux touristiques à fort pouvoir d’achat, le Vietnam étudie et met en place un nouvel écosystème de produits touristiques, en privilégiant des offres haut de gamme, notamment des produits spécifiquement destinés aux touristes musulmans.



La croissance de 21 % enregistrée par le tourisme vietnamien en 2025 est considérée par les autorités du secteur comme particulièrement significative. Elle témoigne non seulement d’une forte capacité de résilience et de reprise, mais aussi du renforcement de la compétitivité du Vietnam sur la carte mondiale du tourisme, dans un contexte international encore marqué par l’instabilité politique, une inflation élevée et une reprise touristique inégale.



Ces résultats s’expliquent en partie par la mise en œuvre de mécanismes et de politiques innovants, notamment l’amélioration continue des politiques de visas. Le Vietnam a élargi l’exemption unilatérale de visa, généralisé le visa électronique à tous les pays et territoires, et prolongé la durée de séjour des visiteurs internationaux, renforçant ainsi son attractivité.

Des touristes vietnamiens et étrangers profitant de la saison la plus belle de l’année, celle du riz mûr prêt à être moissonné. Photo: Công Dat/VNP

Parallèlement, des politiques de soutien aux entreprises touristiques ont été lancées, telles que la réduction des frais de licences pour les agences de voyages, l’application de tarifs préférentiels de l’électricité aux établissements d’hébergement, ainsi que la simplification et la transparence des procédures administratives.



Les activités de promotion touristique ont également été renouvelées, en lien étroit avec la culture, les arts, le cinéma et les médias numériques, devenant un point fort du secteur.



En 2025, le Vietnam a dénombré environ 135,5 millions de touristes nationaux et près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, générant des recettes dépassant 1.000 billions de dongs.



Pour l’année 2026, le secteur touristique vise environ 25 millions de touristes internationaux et 150 millions de visiteurs nationaux, pour un chiffre d’affaires estimé à 1.125 billions de dongs (43 milliards de dollars).

La très romantique ancienne Cité de Hôi An. Photo: Thanh Hòa/VNP

Face à une concurrence mondiale accrue et à des exigences croissantes en matière de durabilité, les autorités entendent concentrer leurs efforts sur le développement du tourisme vert, l’amélioration de la qualité des services, la formation des ressources humaines et l’élargissement des marchés.



Selon le directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, les produits touristiques prioritaires comprennent le tourisme culturel, le tourisme de nature, le tourisme balnéaire et insulaire, ainsi que le tourisme urbain. En complément, les collectivités locales et les entreprises investissent dans des produits innovants et intelligents, tels que le volontourisme, le tourisme rural, le tourisme cinématographique, le tourisme éducatif, les applications de réalité virtuelle et les systèmes de guidage automatique.