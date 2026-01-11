Tà Xùa figure au top des destinations hors des sentiers battus en 2026

Tà Xùa, souvent surnommé le "paradis des nuages", est le seul représentant vietnamien dans la liste des destinations recommandées par NDTV Lifestyle pour 2026.

Touristes marchant sur une crête de montagne. Photo: Tât Son/VI

NDTV Lifestyle, division axée sur le style de vie du groupe médiatique indien NDTV (New Delhi Television), a sélectionné 26 lieux (méconnus et absents des circuits touristiques classiques) à travers le monde, dont Tà Xùa dans la province de Son La, au Vietnam, qui méritent une place de choix des visiteurs en 2026.

Alors qu’une nouvelle année a commencé, c’est le moment idéal pour réfléchir à vos prochaines destinations. Certaines sont des merveilles naturelles à découvrir au moins une fois dans sa vie, d’autres sont des villes et des régions qui révèlent leur magie à travers un seul spectacle inoubliable. C’est précisément là que cette liste entre en jeu, mettant en lumière des lieux méconnus, loin des sentiers battus, parfaits pour les voyageurs en quête d’expériences authentiques et de nature préservée, a indiqué NDTV Lifestyle.



Classé 10e parmi les plus hautes montagnes du Vietnam, situées dans les hauts plateaux de Bac Yên, dans la province de Son La, Tà Xùa, souvent surnommé le "paradis des nuages", est le seul représentant vietnamien dans la liste des destinations recommandées par NDTV pour 2026.

D’octobre à avril, presque tous les jours, les nuages s’amoncellent sur le sommet de Tà Xùa. Photo: Tât Son/VI

Certains Mông habitent les crêtes des montagnes. Photo: Thông Thiên/VI

Réputé des randonneurs comme une destination prisée pour ses paysages nuageux, Tà Xùa est surtout connu pour le sentier dit "Dos de dinosaure". Ce nom provient de sa silhouette, qui ressemble au dos d’un dinosaure vu d’en haut, entouré de magnifiques rizières en terrasses.



"La parcourir procure une sensation surréaliste, mêlant adrénaline et sérénité dans l’une des régions montagneuses les moins touristiques du Nord du Vietnam", a déclaré NDTV Lifestyle.

Bien que le chemin d’accès soit difficile, la récompense à l’arrivée est inestimable. Une fois au sommet qui culmine à 2.875 m, les touristes seront émerveillés par les paysages de nuages digne du pays des merveilles. À l’aurore, les premiers rayons chassent la brume, révélant des îlots de nuages qui créent un cadre enchanteur.

La meilleure période, pour partir à la "chasse des nuages" à Tà Xùa est d’octobre à avril, mais seules les personnes chanceuses pourront profiter du "paradis des nuages", car ce phénomène se produit en fonction de facteurs climatiques, tels que la différence température entre le jour et la nuit.



Une femme d’ethnie Mông cueille des feuilles de thé. Photo: Hoàng Hà/VI

Mùa Thi Tông (à droite) est en train de flétrir des feuilles de thé. Photo: Thông Thiên/VI

En plus d’explorer le paysage naturel immaculé, les touristes peuvent découvrir la vie locale et déguster de nombreux plats typiques des H’mong, visiter les collines de théiers centenaires Shan Tuyêt, découvrir la récolte et le brassage du thé avec les jeunes H’mông, et d’apprécier le goût sucré et l’odeur parfumée de ce thé célèbre.



Parmi les autres destinations figurant sur la liste de NDTV Lifestyle figurent des sites en Europe, en Amérique et en Afrique, notamment Kotor (Monténégro), le Svalbard (Norvège), Neuchâtel (Suisse), Luang Prabang (Laos), Sapporo (Japon), Raja Ampat (Indonésie), Hurghada (Égypte), Mombasa (Kenya) et Cusco (Pérou).



Suite à la récente fusion administrative de trois communes (Tà Xùa, Lang Chêu et Hang Dông), la région s’étend sur plus de 230 kilomètres carrés. Tà Xùa est située à environ 240 kilomètres au nord-ouest de Hanoi et à plus de 100 kilomètres de la ville de Môc Châu, à une altitude de 1.500 à 1.800 mètres./.