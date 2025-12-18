Ferme équestre de Go Dau: là où les rêves deviennent réalité

Dans la campagne verdoyante et paisible de Go Dau, commune de Phuoc Thanh, province de Tây Ninh (Sud-Ouest du pays), le bruit des sabots et les rires d’enfants résonnent autour de la ferme équestre de Phung Chi Dai. Véritable joyau local, cet établissement est le lieu où un rêve d'enfant prend vie et où l’amour des chevaux se cultive avec passion.

Située dans le hameau de Phuoc Binh A, commune de Phuoc Thanh, province de Tây Ninh, la ferme équestre Go Dau résonne des sabots et des rires des enfants.

Phung Chi Dai, le fondateur, et l'un de ses chevaux, partageant un moment de complicité.

Depuis son enfance, Phung Chi Dai nourrit une passion sans faille pour les chevaux et rêve de créer une ferme : un foyer pour les animaux qu’il chérit, mais aussi un espace privilégié pour reconnecter les enfants à la nature. Aujourd’hui, sa ferme, concrétise ce rêve. Plus qu’une destination de week-end, elle porte une mission forte : préserver la tradition des courses hippiques vietnamiennes, un patrimoine culturel menacé de disparition.

Phung Chi Dai aspire à voir, bientôt, l’image des chevaux vietnamiens galoper sur des hippodromes professionnels, préservant ainsi un patrimoine culturel.

Le soin, le dressage et l'entraînement des chevaux nécessitent une grande patience et une confiance mutuelle entre l'homme et l'animal.

À la ferme, l’attention portée aux chevaux est méticuleuse, allant de l’alimentation à l’hygiène quotidienne, en passant par les soins des sabots.

Dai a consacré de nombreuses années à constituer une collection de races précieuses, dont l’une aurait été offerte par la famille royale britannique il y a plusieurs décennies. Pour lui, ces animaux constituent des « trésors vivants », un patrimoine à préserver et à faire prospérer afin que, demain, l’image des chevaux vietnamiens retrouve les hippodromes professionnels.

La ferme accueille les visiteurs, et en premier lieu les enfants, qui peuvent monter à cheval, prendre des photos et apprendre à interagir avec ces animaux, à en prendre soin et à les comprendre. Le regard attendri d’un enfant nourrissant un cheval ou l’assurance d’une jeune fille découvrant une première foulée en selle incarnent des valeurs humaines profondes : l’amour de la nature, l’empathie envers les êtres vivants et le respect du monde animal.

Les entraîneurs, profondément attachés à la ferme, œuvrent avec passion pour garantir l'excellence de ces animaux.

Derrière ce cadre paisible se cachent d’innombrables efforts. L’entretien de la ferme demeure coûteux et exige un travail discret et soutenu. Malgré tout, Dai poursuit sa passion avec détermination et puise sa force dans l’amour qu’il porte à ses chevaux et à son projet.