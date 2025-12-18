Ferme équestre de Go Dau: là où les rêves deviennent réalité
Dans la campagne verdoyante et paisible de Go Dau, commune de Phuoc Thanh, province de Tây Ninh (Sud-Ouest du pays), le bruit des sabots et les rires d’enfants résonnent autour de la ferme équestre de Phung Chi Dai. Véritable joyau local, cet établissement est le lieu où un rêve d'enfant prend vie et où l’amour des chevaux se cultive avec passion.
Depuis son enfance, Phung Chi Dai nourrit une passion sans faille pour les chevaux et rêve de créer une ferme : un foyer pour les animaux qu’il chérit, mais aussi un espace privilégié pour reconnecter les enfants à la nature. Aujourd’hui, sa ferme, concrétise ce rêve. Plus qu’une destination de week-end, elle porte une mission forte : préserver la tradition des courses hippiques vietnamiennes, un patrimoine culturel menacé de disparition.
Dai a consacré de nombreuses années à constituer une collection de races précieuses, dont l’une aurait été offerte par la famille royale britannique il y a plusieurs décennies. Pour lui, ces animaux constituent des « trésors vivants », un patrimoine à préserver et à faire prospérer afin que, demain, l’image des chevaux vietnamiens retrouve les hippodromes professionnels.
La ferme accueille les visiteurs, et en premier lieu les enfants, qui peuvent monter à cheval, prendre des photos et apprendre à interagir avec ces animaux, à en prendre soin et à les comprendre. Le regard attendri d’un enfant nourrissant un cheval ou l’assurance d’une jeune fille découvrant une première foulée en selle incarnent des valeurs humaines profondes : l’amour de la nature, l’empathie envers les êtres vivants et le respect du monde animal.
Derrière ce cadre paisible se cachent d’innombrables efforts. L’entretien de la ferme demeure coûteux et exige un travail discret et soutenu. Malgré tout, Dai poursuit sa passion avec détermination et puise sa force dans l’amour qu’il porte à ses chevaux et à son projet.
En quittant la ferme, les visiteurs emportent avec eux l’image de chevaux puissants et l'histoire d’un jeune homme qui vit pleinement son rêve : contribuer à la préservation de la beauté de la campagne vietnamienne, où l’amour, la nature et l’humain se mêlent pour tisser une vie paisible./.Texte et Photos : Nguyên Luân/VI - Traduction: Hà Vu