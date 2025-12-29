À la découverte du premier Musée de l’Espace du Vietnam

Situé dans le Parc de haute technologie de Hoa Lac, en banlieue de Hanoï, le premier Musée de l’Espace du Vietnam invite les visiteurs à un voyage fascinant au cœur de l’exploration spatiale. Grâce à des technologies modernes, il recrée les merveilles du cosmos et retrace l’histoire de la conquête spatiale vietnamienne, des premiers pas dans l’espace à la maîtrise progressive des sciences et technologies spatiales.

Situé dans le Parc de haute technologie de Hoa Lac (Hanoï), le Musée de l’Espace du Vietnam est géré par le Centre spatial du Vietnam, sous l’égide de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies.

S’étendant sur plus de 3 000 m², le musée se compose de trois zones principales : un espace d’exposition extérieure, un espace d’exposition intérieure et un espace de projection spatiale intégrant un observatoire astronomique. Chaque zone propose une expérience immersive et réaliste, notamment grâce à des dispositifs reproduisant des phénomènes naturels tels que les arcs-en-ciel, la Voie lactée et ses milliards d’étoiles. Des images de la Terre et de l’Univers sont projetées sur une sphère numérique à l’aide d’un système de projection 3D et de capteurs de mouvement. Le dôme du planétarium constitue l’un des points forts du site, avec plusieurs projecteurs combinés pour restituer le ciel nocturne et les événements cosmiques.

Les visiteurs participent à des activités interactives leur permettant d’explorer l’espace de manière immersive.

Au-delà de la simple présentation d’objets, le musée a pour vocation d’informer le grand public, d’éveiller sa curiosité et de lui faire découvrir les avancées des sciences et technologies spatiales.

Bien plus qu’un simple lieu d’exposition, le Musée de l’Espace vise à préserver et à présenter de manière exhaustive le développement de la technologie spatiale vietnamienne. Les visiteurs peuvent y découvrir des documents historiques datant de l’époque féodale, des photographies du président Hô Chi Minh en compagnie de cosmonautes soviétiques, ainsi que des réalisations emblématiques telles que le vol spatial du héros Pham Tuân ou encore des maquettes de satellites conçus au Vietnam.

Guidés par les médiateurs du musée, les visiteurs assistent à des expériences consacrées au vide spatial.

De nombreuses activités interactives contribuent à éveiller la curiosité des enfants pour l’exploration spatiale.

Selon le Dr Pham Ngoc Diep, professeur associé et directeur du Centre d’astrophysique et d’exploration spatiale, « la transformation numérique a été intégrée dès la conception du musée afin de créer une expérience interactive et immersive, tout en garantissant une rigueur scientifique absolue ». Il souligne que le "principal défi consistait à concilier précision scientifique et présentation attractive, afin de rendre accessibles des concepts complexes au grand public".

Au-delà de la mise en valeur des objets exposés, le musée a pour vocation d’informer, d’éveiller la curiosité et de faire découvrir les avancées des sciences et technologies spatiales. Il collabore régulièrement avec des organisations nationales et internationales afin d’améliorer la qualité des expositions et organise des conférences animées par des experts, dans le but de susciter l’intérêt des jeunes pour les sciences.

Lors de sa première visite, Nguyen Huy Dung, lycéen, a exprimé son enthousiasme : « J’ai découvert de nombreuses choses fascinantes et j’ai mieux compris les phénomènes cosmiques. » Dans l’espace intitulé À la conquête de l’espace, lui et ses camarades ont pu assembler et lancer des fusées factices ou piloter des robots pour explorer Mars - des expériences jusque-là réservées à l’univers du cinéma.

L’observatoire optique moderne permet de photographier des galaxies, des nébuleuses et des étoiles binaires, ainsi que de surveiller les tempêtes et l’activité de corps célestes géocroiseurs.

Le Musée de l’Espace du Vietnam n’est pas seulement un lieu de diffusion du savoir scientifique, mais aussi un espace destiné à susciter, chez les jeunes générations, une véritable passion pour la science, l’astronomie et l’univers. Ainsi, le Musée de l’Espace du Vietnam se veut à la fois un lieu de savoir et un espace de rencontre pour les passionnés d’astronomie et d’exploration. À travers ce projet, le Vietnam raconte son histoire passée et présente dans le domaine spatial et ouvre un nouveau chapitre, où les rêves les plus ambitieux de la jeune génération peuvent prendre forme./.

Texte: Ngân Hà - Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu