Sa Pa, destination phare du Nord-Ouest vietnamien, mise à l'honneur à la télévision française

Un reportage diffusé sur la chaîne nationale France 2, la région montagneuse du Nord-Ouest du Vietnam a captivé les téléspectateurs à travers une exploration immersive de Sa Pa. Photo : VNA

Dans un récent reportage diffusé sur la chaîne nationale France 2, la région montagneuse du Nord-Ouest du Vietnam a captivé les téléspectateurs à travers une exploration immersive de Sa Pa. Cette destination emblématique s'illustre par ses cimes d'un vert profond, ses rizières en terrasses façonnées depuis des siècles et l'authenticité culturelle de ses communautés ethniques minoritaires.



Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Paris, le reportage met en lumière l'espace naturel exceptionnel de Sa Pa, où les rizières en terrasses ont été patiemment sculptées et préservées par les populations locales au fil des générations. Les guides sur place précisent d'ailleurs que les terrasses les plus anciennes remontent à environ 250 ans. Lors d'un trekking de deux jours, un groupe de quatre touristes originaires de Normandie a parcouru une distance de 20 kilomètres à quelque 1 500 mètres d'altitude, traversant des versants et des vallées luxuriantes. Accompagnée par Chin, leur guide locale, l'équipe a découvert Sa Pa sous un angle différent, s'éloignant des circuits de masse pour privilégier des itinéraires à la beauté sauvage préservée.