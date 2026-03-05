Résolution 80 : mobiliser la puissance douce pour élever le rang du Vietnam

La diplomatie vietnamienne poursuit son affirmation proactive et intégrale, contribuant à consolider l’environnement pacifique, à élargir les partenariats stratégiques et à mobiliser les ressources extérieures au service d’un développement rapide et durable du pays.



La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère fixe une orientation stratégique claire : développer la culture en lien étroit avec la construction d’un Vietnamien épanoui et complet, afin de renforcer le rang et la puissance douce du pays.

Il ne s’agit pas d’une mission réservée au seul secteur culturel, mais d’une exigence pour l’ensemble du système politique, destinée à consolider le socle spirituel de la nation et à raviver l’aspiration au développement.

Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques, économiques, technologiques et médiatiques, la compétition entre les États ne se limite plus aux capacités militaires ou économiques. La faculté de créer de l’influence par les valeurs, la culture et la crédibilité s’impose de plus en plus comme un facteur déterminant. La puissance douce – entendue comme la capacité d’attraction, de persuasion et de rayonnement par des valeurs positives – devient ainsi un levier essentiel pour affirmer la position d’un pays dans le nouvel ordre international.

Le Président Hô Chi Minh soulignait déjà que « la culture éclaire la voie de la nation ». À l’ère de l’intégration approfondie, cette pensée prend une dimension élargie : la culture n’oriente pas seulement le développement interne, elle constitue également le fondement permettant au Vietnam de rayonner et de renforcer son influence sur la scène internationale.

La puissance douce d’un pays repose sur de multiples éléments : la richesse de ses valeurs culturelles, la qualité de son capital