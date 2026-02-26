Le Vietnam opère sa transition vers une croissance fondée sur la science et la technologie

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent les trois moteurs centraux du nouveau modèle de croissance, appelés à permettre au Vietnam d’opérer une percée décisive et de devenir un pays développé à revenu élevé.



Photo d'illustration : VNA

Dans un contexte où les moteurs de croissance traditionnels atteignent progressivement leurs limites, la transition vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique n’est plus un simple choix, mais une exigence incontournable pour permettre au Vietnam de maintenir un rythme de développement rapide et durable dans la nouvelle phase.



Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Manh Hung, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent les trois moteurs centraux du nouveau modèle de croissance, appelés à permettre au Vietnam d’opérer une percée décisive et de devenir un pays développé à revenu élevé.



L'espace d'exposition de produits technologiques liés à l'IA dans la ville de Da Nang. Photo : Quoc Dung - VNA

La Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique identifie clairement ces domaines comme les moteurs déterminants de la croissance du pays à un stade de développement plus élevé.



Le cœur du nouveau modèle de croissance réside dans la capacité à créer des connaissances et à les transformer en valeur économique. Selon le ministre Nguyen Manh Hung, la science et la technologie génèrent des connaissances et des outils nouveaux, l’innovation permet de transformer ces connaissances en produits et services, tandis que la transformation numérique en assure une diffusion rapide à l’échelle de l’ensemble de la société, créant ainsi de la croissance et de la valeur ajoutée.



L’une des contributions les plus importantes de la science et de la technologie est la création de nouveaux moteurs de croissance à travers l’émergence de secteurs et de technologies stratégiques tels que l’intelligence artificielle, l’industrie des semi-conducteurs, la blockchain et l’Internet des objets (IoT).