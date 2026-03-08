Résolution 57 : vers un nouveau mode de développement

La Résolution 57 établit un nouveau cadre dans lequel la transformation numérique et l’innovation ne sont pas seulement des tâches techniques, mais relèvent directement du mode de développement.

Au Parc de haute technologie de Da Nang. Photo : VNA

Après une période de mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, de nouvelles exigences concernant les méthodes de développement apparaissent plus clairement dans la pratique.

Au-delà des simples orientations stratégiques, le processus de mise en œuvre soulève des questions concrètes liées aux capacités, aux modes de fonctionnement ainsi qu’au rôle des sciences sociales dans la fourniture d’arguments scientifiques pour l’élaboration des politiques publiques. Ces contenus sont également identifiés par la Résolution 57 comme des moteurs essentiels pour créer des percées de développement dans la nouvelle phase.

Le professeur associé et docteur Tran Dinh Thien, ancien directeur de l’Institut de l’économie du Vietnam, estime que les objectifs de développement que le Vietnam poursuit actuellement ne se limitent pas à une simple question de croissance économique, mais sont étroitement liés à l’exigence d’une transformation profonde des méthodes de développement.

Le professeur associé et docteur Tran Dinh Thien, ancien directeur de l’Institut de l’économie du Vietnam. Photo : VNA

Concernant le modèle de croissance, Tran Dinh Thien souligne que maintenir un taux de croissance élevé sur une longue période constitue un objectif particulièrement ambitieux, qui exige un changement d’approche plutôt qu’un simple ajustement des instruments économiques traditionnels.

Dans cette perspective, la Résolution 57 établit un nouveau cadre dans lequel la transformation numérique et l’innovation ne sont pas seulement des tâches techniques, mais relèvent directement du mode de développement. Pour concrétiser cet objectif, il est nécessaire de réévaluer les capacités des acteurs du développement, des organismes de gestion aux entreprises et aux équipes de recherche, afin d’identifier les domaines prioritaires pour concentrer les ressources.

Toutefois, selon Tran Dinh Thien, le principal défi réside dans la capacité d’exécution et dans l’organisation de la mise en œuvre. Dans ce contexte, les sciences sociales doivent jouer un rôle plus actif dans l’analyse du contexte, l’identification des défis et la proposition de solutions, contribuant ainsi à créer la base intellectuelle nécessaire à la transformation des méthodes de développement.

Le professeur Vo Khanh Vinh, ancien vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam. Photo : VNA

Le professeur Vo Khanh Vinh, ancien vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, estime que la mise en œuvre de la Résolution 57 implique avant tout l’amélioration du cadre institutionnel afin de créer un environnement favorable à l’innovation.

Cependant, le processus de mise en œuvre révèle également certaines difficultés, notamment la lenteur de certaines missions, la qualité encore limitée de certains travaux de recherche et rapports de conseil en politiques publiques, ainsi qu’une infrastructure de recherche encore insuffisamment synchronisée.

Selon Vo Khanh Vinh, il est donc nécessaire de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel en passant d’une logique de gestion administrative à une logique de gouvernance du développement, dans laquelle l’État joue un rôle de facilitateur pour la science, la technologie et l’innovation. Il est également nécessaire de renforcer les capacités de prévision et de conception des politiques publiques, de promouvoir le rôle des sciences sociales dans la fourniture d’arguments scientifiques pour l’élaboration des stratégies, ainsi que de développer les programmes de recherche consacrés à la synthèse des expériences pratiques, aux enquêtes fondamentales et à la construction de bases de données dans le domaine des sciences sociales.

Selon lui, la mise en œuvre de la Résolution 57 montre que celle-ci entre progressivement dans la réalité, tout en posant la nécessité de continuer à perfectionner les mécanismes, à renforcer les capacités et à renouveler les approches afin de garantir la réalisation efficace des objectifs de développement dans les années à venir. -VNA/VI