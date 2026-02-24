Résolution 57 : bâtir un Internet sûr et durable au service de la transformation numérique nationale

Le secrétaire général To Lam et des délégués visitent les stands d'exposition lors de la Conférence nationale sur les percées scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique. Photo : VNA

La Résolution n° 57-NQ/TW datée le 22 décembre 2024 du Bureau politique a formellement identifié la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme les piliers clés du développement national. Dans ce cadre, Internet ne constitue plus seulement une infrastructure technique de base, mais s'affirme désormais comme un espace de développement vital où convergent les avancées technologiques pour se transformer en valeurs pratiques.



Après trois décennies de développement constant, Internet est devenu une composante indissociable de la vie socio-économique du Vietnam. L’infrastructure Internet s’est largement étendue sur l’ensemble du territoire et s’est progressivement modernisée. La qualité des services Internet s’améliore nettement, se rapprochant des standards internationaux avancés.



Selon le ministère des Sciences et des Technologies, les récents classements d’octobre 2025 situaient le Vietnam au 10ème rang mondial pour la vitesse du haut débit fixe et au 15ème pour l'Internet mobile. La généralisation de la 5G couvre 59 % de la population, créant un socle fondamental pour l'essor de l'économie, du gouvernement et de la société numériques.



Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Pham Duc Long estime que l'Internet vietnamien traverse actuellement des mutations majeures en matière de gouvernance, de rôle de l’information et de gestion des données, ainsi qu'un repositionnement en tant qu’infrastructure numérique au service de l’économie et une orientation vers une croissance durable visant à réduire la fracture numérique entre les régions et les populations.

Exploiter des robots automatisés en usine pour améliorer la productivité du travail. Photo : VNA

Cependant, selon Nguyen Truong Giang, directeur par intérim du Centre d'information sur le réseau Internet du Vietnam (VNNIC) du ministère des Sciences et des Technologies, a déclaré que l'Internet vietnamien est actuellement confronté à de nombreux groupes de risques complexes tels que les pannes d'infrastructures physiques, les cyber-attaques et la recrudescence de la fraude en ligne.



Vu Hoang Lien, président de l’Association vietnamienne d'Internet, met en garde contre le détournement de l’IA et du Big Data à des fins de manipulation psychologique sophistiquée. Face à ces dérives, il considère que la culture numérique constitue un élément fondamental du dispositif de défense : il ne s’agit pas seulement de maîtrise technique, mais d’une attitude éthique permettant aux usagers de protéger leurs intérêts.



Au point de vue des entreprises, Nguyen Huu Cuong de VNPT Cyber Immunity (relevant du Groupe des postes et télécommunications du Vietnam -VNPT) avertit que les seniors et les enfants demeurent les groupes les plus vulnérables face aux attaques par IA.



Pour bâtir un espace numérique sécurisé, le VNNIC déploie des solutions techniques rigoureuses dès la racine du système. Les mesures portent sur la gestion des ressources Internet, le renforcement du routage et de la sécurité des domaines, ainsi que le déploiement de technologies d’authentification et de protection des ressources pour atténuer les risques. Par ailleurs, de nombreuses solutions d'assainissement de l'environnement Internet sont déployées. Le centre promeut des mécanismes de protection des noms de domaine, en s'appuyant sur l'IA et l'apprentissage automatique pour surveiller et détecter les abus, et alerter rapidement en cas de risques. Un système de retour d'information de la communauté permet d'identifier rapidement les infractions, garantissant ainsi une prise en charge rapide et la protection des utilisateurs et des entreprises.



À ce jour, le VNNIC a porté le taux de protection des zones d’adresses Internet à 97 % et sécurisé 14 000 noms de domaines. La fiabilité globale du système repose sur une synchronisation parfaite entre infrastructure, ressources, services et contenus produits de manière responsable.



Le VNNIC appelle donc la communauté, les entreprises d'infrastructure, les fournisseurs de services et les utilisateurs à collaborer étroitement pour développer un Internet vietnamien sécurisé, fiable et durable pour répondre aux exigences de la transformation numérique nationale, garantir les intérêts vitaux et durables des citoyens et des entreprises, conformément à l'esprit directeur de la Résolution 57./.