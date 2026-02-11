Résolution n°68 : Accroître la productivité au sein des petites et moyennes entreprises

En 2024, la société par actions du lait Muc Dông exploite deux fermes laitières situées dans le district de Lac Thuy, province de Hòa Bình.

Selon le vice-président du Comité national des normes, de la métrologie et de la qualité, Trân Hâu Ngoc, la Résolution n°68-NQ/TW, adoptée par le Bureau politique le 4 mai 2025, a affirmé de manière plus explicite le rôle clé du secteur économique privé dans l’économie nationale.

Cette résolution vise à lever les entraves institutionnelles et à créer un environnement le plus favorable possible au développement des entreprises vietnamiennes, contribuant ainsi à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration des revenus des travailleurs, à l’augmentation des recettes budgétaires et à une croissance économique durable.

Afin d’accompagner la communauté des entreprises, le Vietnam entend intensifier, dans les temps à venir, les efforts en faveur du développement de la productivité. À cet égard, le pays s’est engagé à poursuivre une coopération étroite avec l’Organisation asiatique de la productivité (APO) en vue de mettre en œuvre efficacement la nouvelle approche de coopération relative à la stratégie de productivité (SPP Primer). Cette approche repose sur plusieurs piliers essentiels, notamment le renforcement de la coordination entre les parties prenantes, l’appui à l’élaboration de stratégies, l’amélioration des capacités de mise en œuvre, ainsi que la promotion de l’utilisation des connaissances, des données et des outils fondés sur des preuves. Ces priorités s’inscrivent pleinement dans l’orientation du Vietnam visant à promouvoir l’innovation, la transformation numérique, la croissance verte et le développement durable, tout en renforçant la compétitivité des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), conformément à l’esprit de la Résolution n°68-NQ/TW.

Toujours selon Trân Hâu Ngoc, la stratégie de productivité constitue un cadre d’orientation stratégique destiné à harmoniser les initiatives, programmes et projets liés à la productivité avec les objectifs de développement socio-économique du pays dans la nouvelle phase. Elle contribue également à renforcer progressivement les capacités d’élaboration des stratégies et des politiques, à déployer des interventions ciblées et à encourager la participation des acteurs tant du secteur public que du secteur privé.

Associé au Programme national global d’amélioration de la productivité et aux politiques connexes, le SPP Primer a permis de traduire les priorités nationales du Vietnam en un cadre de coopération ciblé et de long terme avec l’APO. L’objectif est de faire du Vietnam, à l’horizon 2030, une économie fondée sur l’innovation et à forte valeur ajoutée, avec comme résultat stratégique le renforcement de la capacité du pays à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des mesures d’intervention clés en matière de productivité, garantissant leur efficacité et leur adéquation avec les objectifs de développement nationaux.

La stratégie de productivité repose sur deux axes principaux. Le premier consiste à moderniser les secteurs prioritaires afin de créer davantage de valeur ajoutée, en soutenant notamment les domaines de l’électronique et des technologies de l’information et de la communication, du textile-habillement, de la transformation agroalimentaire, de l’agriculture et de la logistique, afin de renforcer leur position dans les chaînes de valeur grâce à l’innovation, à l’application des normes et au développement des fournisseurs. Le second axe vise à établir des alliances entre l’État, les entreprises et les universités ainsi que les établissements de formation, en vue de renforcer le développement des compétences, la diffusion technologique et la montée en gamme des entreprises, en particulier des PME.

Consciente du rôle majeur du secteur économique privé, notamment des PME, dans l’amélioration de la productivité, de la qualité et la promotion d’une croissance durable, le Parti et l’État ont promulgué de nombreuses orientations et politiques importantes. Dans ce contexte, la Résolution n°68-NQ/TW est considérée comme un jalon marquant, traduisant une forte volonté politique de libérer les ressources et de créer de nouveaux moteurs pour un développement vigoureux du secteur économique privé dans la période à venir./.