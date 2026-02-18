Résolution 57 : vers une croissance fondée sur la technologie et l’innovation

La mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur la percée dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale est activement déployée dans de nombreuses localités. Celles-ci considèrent ces domaines comme des moteurs essentiels pour réorienter le modèle de croissance vers une économie fondée sur la connaissance, la technologie et le numérique.



L’esprit directeur de la Résolution 57 vise à faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique le socle d’un développement rapide et durable. Au-delà d’un simple outil de gestion, la transformation numérique doit générer une valeur économique concrète, l’efficacité et la capacité de réplication servant de critères d’évaluation.

Les habitants de Hanoï prennent un numéro d’ordre pour effectuer des démarches administratives. Photo: VNA

À Hanoï, un changement notable d’approche est observé. La capitale passe d’une « gestion de la transformation numérique » à une « organisation du marché de la transformation numérique ». L’État joue un rôle de facilitateur et d’orientation, les entreprises constituent le centre de l’innovation, les instituts et universités fournissent les ressources en connaissances, tandis que le marché demeure le juge ultime de l’efficacité. La mise en service de la Bourse des technologies (HanoTEX) et du Marché de la transformation numérique (DTMarket) devrait permettre de connecter l’offre et la demande technologiques, de transformer les idées en produits et services concrets et de contribuer directement à la croissance économique. Hanoï vise une croissance du GRDP d’au moins 11 % en 2026 ; l’économie numérique devrait représenter plus de 40 % d’ici 2030 et plus de 70 % à l’horizon 2065. La transformation numérique est ainsi mise au service du développement de l’économie numérique, et non d’un mouvement de façade.



Da Nang mise fortement sur l'administration en ligne, à destination des citoyens et des entreprises. Photo : Hai Au - VNA

À Da Nang, les autorités ont adopté un plan de mise en œuvre du projet « Développement des sciences et technologies pour la période 2026-2030, vision 2035 », avec un budget de plus de 132 milliards de dôngs pour 2026. Ces ressources seront consacrées à la transformation numérique, à l’entrepreneuriat innovant, au développement des infrastructures technologiques et à l’attraction d’investissements dans les technologies de pointe et propres. L’objectif est de faire de Da Nang une destination attractive pour les investisseurs technologiques et un centre d’innovation, contribuant à une croissance socio-économique durable.



Dans la province de Dông Thap, qui compte plus de 13.000 entreprises, principalement des PME, les sciences et technologies sont identifiées comme un levier d’amélioration de la productivité et de la compétitivité. La province perfectionne ses mécanismes et politiques de soutien à la transformation numérique des entreprises, encourage l’investissement dans la recherche, l’application scientifique et l’innovation, et met en œuvre un programme d’attraction de projets de haute technologie, à forte valeur ajoutée et capables d’intégrer les chaînes de production.



Au-delà de la croissance économique, la Résolution 57 souligne également le rôle des technologies numériques au service de la population. À Thai Nguyen, après la réorganisation administrative, 59 hameaux restaient sans couverture télécom. Grâce à une coordination étroite avec les entreprises du secteur, ces « zones blanches » ont été résorbées avant le Têt lunaire. L'extension de la couverture améliore non seulement les communications, mais permet aussi aux habitants d'accéder aux services numériques, contribuant ainsi au développement local.