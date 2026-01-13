Quang Ninh engage son secteur touristique dans l’ère numérique

Billetterie électronique, cartes numériques et visites virtuelles s’imposent peu à peu, avec un double objectif: améliorer l’expérience des visiteurs et renforcer la gestion des destinations, dans un contexte de fréquentation touristique en constante augmentation.

Le musée de Quang Ninh met en place un système de vente de billets en ligne intégré à son site web. Photo: baoquangninh.vn

La province de Quang Ninh accélère la transformation numérique de son secteur touristique, engagé dans un passage progressif d’un modèle traditionnel à un véritable écosystème digital.

Billetterie électronique, cartes numériques et visites virtuelles s’imposent peu à peu, avec un double objectif: améliorer l’expérience des visiteurs et renforcer la gestion des destinations, dans un contexte de fréquentation touristique en constante augmentation.

Cette transition s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de la ville intelligente. Des solutions technologiques sont désormais déployées sur les principaux sites touristiques, de la baie de Ha Long au complexe de Yên Tu, en passant par les musées, les sites patrimoniaux et le quartier balnéaire de Bai Chay. La généralisation de la billetterie électronique contribue à désengorger les sites en haute saison, tout en améliorant la transparence des recettes et les capacités de suivi statistique.

Dans les musées et les sites historiques, les QR codes offrent aux visiteurs un accès direct, via smartphone, à des contenus multilingues mêlant commentaires, images, vidéos et archives numériques.

Des codes QR permettent aux visiteurs d’accéder à des informations sur les sites touristiques. Photo: baoquangninh.vn

Une approche qui enrichit la découverte du patrimoine et la rend plus interactive. Nguyên Sy Ngoc, responsable des équipements techniques du Musée de Quang Ninh explique: «La transformation numérique permet aux visiteurs de bénéficier de davantage de services. Le Musée de Quang Ninh va renforcer son musée virtuel et poursuivre la numérisation des collections grâce à des logiciels et applications spécialisés ».

Le numérique devient également un outil central de gestion des flux touristiques. Dans la baie de Ha Long, des solutions intelligentes sont testées pour le suivi en temps réel des bateaux de croisière, la régulation des itinéraires et le contrôle de la densité de trafic. L’objectif est de renforcer la sécurité, de limiter les embouteillages maritimes et de réduire l’impact environnemental sur ce site classé au patrimoine mondial.

Images en réalité virtuelle à 360 degrés du mont Yên Tu. Photo: baoquangninh.vn

Au sein du complexe Yên Tu – Vinh Nghiêm – Côn Son, Kiêp Bac, l’abandon progressif des méthodes traditionnelles au profit de la billetterie électronique et des QR codes permet de fluidifier les parcours des visiteurs et d’améliorer l’efficacité de la gestion. Parallèlement, des plateformes numériques, sites web et applications touristiques locales sont développés, centralisant informations sur les destinations, l’hébergement, la gastronomie, les cartes numériques et les canaux de retour des usagers.

Les technologies immersives gagnent également du terrain. Réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) sont expérimentées dans certains musées et espaces d’exposition, proposant des visites virtuelles à 360 degrés et des expériences immersives, particulièrement attractives pour les jeunes générations.

Dernière initiative en date: depuis octobre 2025, le quartier de Bai Chay teste la plateforme «Tourisme Bai Chay», qui permet aux visiteurs de consulter des informations, d’utiliser des cartes numériques, d’accéder à des tours virtuels et de transmettre des avis en ligne. Un outil conçu aussi bien pour les touristes que pour les autorités et les entreprises locales, afin d’optimiser la gestion.

Quang Ninh a ainsi posé les premières bases d’un tourisme intelligent. Pour inscrire durablement cette transition dans le temps, la province devra toutefois poursuivre ses investissements dans les infrastructures, la standardisation des données et la formation des ressources humaines, afin de concilier montée en gamme de l’expérience touristique et préservation des valeurs patrimoniales./.