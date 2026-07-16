Quang Ninh achève les prélèvements ADN sur les restes de martyrs non identifiés

La province de Quang Ninh (Nord) a achevé les prélèvements d’échantillons biologiques destinés aux analyses ADN sur les restes de martyrs non identifiés dans l’ensemble de ses 18 cimetières militaires répartis dans 15 localités.

L’information a été annoncée le 14 juillet lors d’une mission d’inspection de la Région militaire 3 consacrée à la campagne de "500 jours et nuits" visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des dépouilles des martyrs.

Le général de division Nguyen Duc Hung rend visite et encourage les équipes chargées de l’exhumation et des prélèvements d’échantillons biologiques destinés aux analyses ADN sur les restes de martyrs au cimetière des martyrs de Mong Cai. Photo : VNA

Selon le Comité directeur 515 de la province, 803 tombes de martyrs devaient faire l’objet de prélèvements. Grâce à une mise en œuvre rapide et coordonnée, Quang Ninh a atteint cet objectif avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial, qui prévoyait une finalisation avant le 27 juillet 2026. La délégation a également évalué les résultats du programme de soutien au logement destiné aux enfants des anciens combattants victimes de l’agent orange/dioxine. Sur huit logements nécessitant une construction ou une rénovation, sept sont déjà en chantier.

Au cimetière des martyrs de Mong Cai, dernier site concerné par les prélèvements avec 70 tombes non identifiées, la délégation a rendu hommage aux héros morts pour la Patrie avant d’inspecter les opérations de prélèvement.

Le général de division Nguyen Duc Hung, commissaire politique de la Région militaire 3, a salué les efforts des autorités provinciales et les a appelées à poursuivre leur soutien en matière de financement et d’équipements, tout en assurant le transfert précis des échantillons à l’Institut de médecine légale militaire. Il a également insisté sur la poursuite de la collecte d’informations afin de faciliter l’identification des martyrs et sur l’achèvement, dans les délais, des projets de logement destinés aux familles bénéficiaires. -VNA/VI