Lang Son : le Premier ministre Lê Minh Hung rend hommage aux martyrs et visite un ancien combattant

Dans le cadre de sa visite de travail à Lang Son, le Premier ministre Lê Minh Hung, à la tête d'une haute délégation gouvernementale, s'est rendu dans la matinée du 15 juillet au cimetière des martyrs de la province pour y déposer des gerbes de fleurs et brûler de l'encens en hommage aux héros de la Nation.

Dans une atmosphère solennelle et empreinte de recueillement, le Premier ministre et les membres de sa délégation ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance nationale et le bonheur du peuple vietnamien.

Le Premier ministre Lê Minh Hung offre de l'encens au cimetière des martyrs de Lang Son. Photo: VNA

Construit en 1980 dans le quartier de Tam Thanh, le cimetière des martyrs de Lang Son abrite les sépultures de 488 combattants tombés au cours des guerres de résistance ainsi que durant les périodes de construction et de défense du pays. Parmi ces tombes, 81 sont identifiées, 245 portent des informations partielles, tandis que 61 restent encore non identifiées.

Le personnel du cimetière veille au quotidien à l'accueil des familles et organise régulièrement des cérémonies de recueillement lors des grands événements nationaux. Le cimetière gère également la réception et l'inhumation des restes de soldats rapatriés par les équipes de recherche spécialisées.

À l'issue de la cérémonie d'offrande d'encens, le Premier ministre Lê Minh Hung et sa délégation ont rendu visite à Vy Van Nuoc, né en 1948 et résidant dans le quartier de Dong Kinh, auquel ils ont remis des présents. Ancien combattant, il est reconnu invalide de guerre avec un taux d'incapacité de 42 %.

Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) rend visite à l'ancien combattant Vy Van Nuoc. Photo: VNA

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des commémorations du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026). Elle témoigne de l'attention constante que le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens portent aux personnes qui ont sacrifié leur vie ou leur santé au service de la Patrie.-VNA/VI