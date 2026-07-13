Campagne de 500 jours : les archives nationales au service de l'identification des martyrs

L’utilisation des archives contribue grandement à l’intensification de la campagne de 500 jours visant à retrouver, récupérer et identifier les dépouilles des martyrs, offrant un nouvel espoir aux familles qui recherchent leurs proches depuis des décennies, a déclaré Tran Viet Hoa, directeur du Centre national des archives n° III, rattaché au Département des archives et des documents d’État du ministère de l’Intérieur, à l’Agence de presse vietnamienne.

Dossiers relatifs à l'attribution du certificat « To quoc ghi cong ». Photo: VNA

Selon Tran Viet Hoa, le Centre conserve une importante collection d'archives consacrées aux invalides de guerre, aux martyrs et aux cadres envoyés sur les champs de bataille du Sud (zone B). Elle comprend des dossiers individuels ainsi que des documents retraçant les politiques du Parti et de l'État en faveur des personnes ayant rendu des services éminents à la nation, notamment des pièces témoignant de l'attention particulière que le Président Hô Chi Minh portait à cette mission.



Ces documents incluent des demandes de reconnaissance du statut de martyr, des dossiers d’attribution du certificat « To quoc ghi cong » (La Patrie reconnaît le mérite), des listes de félicitations, ainsi que des directives et des documents de vérification émanant des ministères, des secteurs et des collectivités locales. Ces documents démontrent que la reconnaissance des martyrs a été menée selon un processus rigoureux et à plusieurs niveaux.



Pour les familles et les autorités qui ne disposent pas de preuves suffisantes, ces archives constituent une source irremplaçable de documents originaux permettant de recouper et de vérifier les informations, a-t-il souligné.



Selon la responsable, le centre gère plus de 400 fonds d'archives, soit près de 14 000 mètres linéaires d'étagères, contenant des documents provenant d'agences centrales, de ministères, de secteurs et d'organisations. La collection couvre les politiques relatives aux personnes ayant rendu des services méritoires, la reconnaissance des martyrs, les décorations, les campagnes et batailles militaires, le soutien sur le champ de bataille et la mise en œuvre des politiques connexes. Les dossiers relatifs aux Héros des Forces armées populaires comprennent des rapports d'activité et des comptes rendus de combat, la plupart se trouvant dans les fonds de la Présidence de l'État.



Elle a également mis en avant la collection consacrée à quelque 72 000 cadres de la zone B. Celle-ci comprend des curriculum vitae originaux, des fiches individuelles, des cartes de membre du Parti, des décisions d'affectation, des demandes de volontariat pour le Sud, ainsi que des journaux intimes, des lettres, des photographies, des médailles et des décorations. Ces archives constituent une source précieuse pour établir ou confirmer l'identité des martyrs et retrouver leurs proches.



Depuis le lancement de la campagne de 500 jours, le 15 mars 2026, et à la demande du Comité de pilotage 515 chargé de la recherche, de la récupération et de l'identification des dépouilles des martyrs, le Centre a examiné une centaine de dossiers papier et de fonds photographiques provenant de l'Assemblée nationale, de la Présidence, du Bureau du Premier ministre ainsi que de plusieurs ministères et organismes. Les recherches ont également porté sur les principales campagnes militaires, notamment la campagne Hô Chi Minh, l'offensive générale et le soulèvement de 1968, ainsi que la campagne du printemps-été 1972, afin de faciliter les opérations d'identification.



Dans un premier temps, le centre a remis au Comité de pilotage 515 trois ensembles de documents pour analyse, dont des dossiers relatifs à la vérification d'identité des martyrs inhumés dans une fosse commune au parc Le Thi Rieng à Hô Chi Minh-Ville.



Tran Viet Hoa a déclaré que chaque information reçue en temps opportun pouvait constituer un élément supplémentaire pour confirmer l'identité d'un martyr et contribuer à exaucer le vœu des familles qui attendent depuis des décennies.





Tran Viet Hoa, directrice du Centre national des archives n° III, rattaché au Département des archives et des documents d’État du ministère de l’Intérieur. Photo: VNA

Expliquant la gestion des dossiers de martyrs, Tran Viet Hoa a indiqué que les archives sont organisées selon les principes archivistiques, c'est-à-dire par organisme émetteur et non dans une catégorie « martyr » distincte. Les dossiers relatifs à l'attribution du certificat « To quoc ghi cong » sont conservés au sein du Bureau du Premier ministre ou des archives gouvernementales, tandis que les dossiers de félicitations sont conservés dans les fonds des autorités compétentes. Ce système permet aux archivistes de localiser les dossiers rapidement et avec précision.



À propos du cas très médiatisé du martyr Huynh Van Quen, Tran Viet Hoa a indiqué qu'après avoir reçu une demande de vérification concernant des reliques découvertes dans une fosse commune du parc Le Thi Rieng, les archivistes ont localisé en moins de quinze minutes un dossier correspondant dans les fonds du Bureau du Premier ministre.



Elle a précisé que l'information a été immédiatement transmise au ministère de la Défense pour comparaison avec les archives militaires et d'autres sources. Bien que la décision finale revienne aux autorités compétentes, la localisation aussi rapide du dossier original a constitué un élément essentiel pour la vérification. Pour les archivistes, chaque dossier retrouvé est aussi une source d'espoir pour les familles en quête d'informations sur leurs proches disparus il y a près de soixante ans.



Le responsable a enfin précisé que le Centre ne dispose pas encore de statistiques établies par martyr, les archives étant recensées selon les normes archivistiques, c'est-à-dire par fonds, volume linéaire, nombre de dossiers et nombre de pages. Cependant, la plupart des personnes officiellement reconnues comme martyrs par l'État et ayant reçu le certificat « To quoc ghi cong » possèdent un dossier, soit au centre, soit ailleurs. -VNA/VI