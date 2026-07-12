Cao Bang accélère l’identification des restes de soldats morts pour la Patrie grâce à l’ADN

La province de Cao Bang (Nord) mène depuis le 9 juillet une opération de prélèvement d’échantillons biologiques et de numérisation des informations relatives à 135 tombes de soldats morts pour la Patrie dont l’identité reste inconnue, au cimetière des martyrs de Quang Uyen, dans la commune éponyme. Cette mission vise à faciliter les analyses ADN, la comparaison des données et l’identification des restes des soldats.

Les forces militaires et sanitaires mobilisées pour cette opération appliquent strictement les procédures techniques requises. Les différentes étapes, allant de l’exhumation au prélèvement d’échantillons biologiques, en passant par le scellage, la conservation, l’enregistrement des informations et leur numérisation, sont réalisées avec rigueur afin de garantir la fiabilité des données recueillies.

Les échantillons prélevés font l’objet d’un contrôle minutieux, d’une vérification croisée et d’un marquage précis des zones concernées. Après l’achèvement des prélèvements, les restes des soldats seront placés dans de nouveaux réceptacles funéraires, tandis que les tombes et l’ensemble du site du cimetière seront restaurés dans leur état initial.

Parallèlement, l’intégralité des informations recueillies sera numérisée et intégrée au système de gestion conformément aux réglementations en vigueur, afin de servir aux travaux de comparaison et de vérification pour l’identification des soldats dans les prochaines étapes.

Le commandant Nguyen Van Thin, du Commandement militaire de la province de Cao Bang, a souligné que la numérisation des données directement sur le site d’exhumation exigeait une précision absolue. Les équipes doivent également travailler rapidement face aux conditions météorologiques changeantes, afin d’enregistrer les informations essentielles.

"Chaque plan, chaque couche de terre, chaque objet retrouvé et chaque stèle funéraire sont photographiés avec précision", a-t-il expliqué, ajoutant que la détermination exacte des coordonnées de chaque tombe offrait aux familles, aux anciens compagnons d'armes et aux générations futures une précieuse possibilité de rendre hommage aux héros tombés pour la Patrie.

Le colonel Ma Cong Hoc, commissaire politique du Commandement militaire de la province de Cao Bang, a indiqué que la province comptait actuellement 15 cimetières de martyrs, dont 14 abritent encore des tombes nécessitant l’identification des soldats. Les travaux de recherche, de regroupement des restes et d’identification des soldats morts au combat dans la province seront réalisés en deux phases : la première, d’avril à novembre 2026, et la seconde, de décembre 2026 à juillet 2027.

L’objectif fixé est de réaliser des analyses ADN sur 670 échantillons, de rechercher et de regrouper environ 40 restes de soldats, ainsi que de constituer et de mettre en service une base de données génétiques des proches de soldats dont l’identité demeure inconnue. Cette base permettra de comparer les profils génétiques afin d’identifier les restes des soldats.

L’opération de prélèvement, de transfert des échantillons et de numérisation des informations relatives aux restes des soldats au cimetière des martyrs de Quang Uyen devrait être achevée avant le 9 août 2026. -VNA/VI