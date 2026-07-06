Hô Chi Minh-Ville : 50 ans d’honneur et de fierté à travers des chiffres éloquents

06/07/2026

Le 2 juillet 1976, lors de sa première session, l’Assemblée nationale de la VIe législature a décidé d’officialiser le changement de nom de Saïgon – Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville. Cinquante ans plus tard, la ville s’est métamorphosée en un puissant moteur économique, une place forte du commerce international et l’un des principaux pôles d’innovation du pays.





Marques automobiles parmi les plus luxueuses au monde exposées à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Nguyen Luan/VI

Le porte-conteneurs COSCO SHIPPING ROSE au port de Tan Cang - Cai Mep Thi Vai. Photo : Huynh Son

En 2024

* Le PIB régional a progressé de 7,17 %.

* Les recettes budgétaires ont franchi pour la première fois la barre des 500 000 milliards de dôngs, atteignant 508 553 milliards.

* Le total des ventes au détail de biens et services a dépassé 1 206 000 milliards de dôngs, en hausse de 10,7 %.

* Le tourisme a enregistré 6 millions de visiteurs internationaux et 36 millions de visiteurs nationaux, pour des recettes totales de 190 000 milliards de dôngs.

* La densité économique est saisissante : chaque kilomètre carré du territoire municipal génère une valeur ajoutée de 848,7 milliards de dôngs.

Démonstration scientifique et technologique au Centre d'innovation et d'entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thu Hoai/VNA

En 2025

Avec la fusion de Binh Duong et de Ba Ria–Vung Tau, la nouvelle entité régionale affiche des résultats encore plus impressionnants :

* Le PIB régional a progressé de 7,53 %.

* Le PIB par habitant a atteint 8 755 dollars, soit 1,7 fois la moyenne nationale.

* Les recettes budgétaires se sont élevées à environ 746 438 milliards de dôngs.

* Près de 60 000 nouvelles entreprises ont été créées.

* Les investissements directs étrangers (IDE) ont dépassé 8,37 milliards de dollars.

* Le tourisme a accueilli 8,6 millions de visiteurs internationaux et près de 46 millions de visiteurs nationaux, générant 278 566 milliards de dôngs de recettes.

* Signe d’une mutation profonde, la ville s’engage résolument vers un modèle de croissance fondé sur la connaissance. La productivité totale des facteurs (PTF) contribue déjà à hauteur de 59 % à la croissance du PIB régional.



Opération chirurgicale à l'hôpital Cho Ray de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Recherche scientifique au Parc des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Tien Luc/VNA

Objectif 2026-2030 : cap sur une croissance à deux chiffres

* Hô Chi Minh-Ville ne compte pas ralentir la cadence. Pour la période 2026-2030, elle vise une croissance annuelle moyenne de 10 à 11 % de son PIB régional. L’ambition affichée est claire : devenir un centre financier international et atteindre un revenu par habitant de 15 000 dollars d’ici 2030. Grâce à un contexte favorable et à la mise en œuvre accélérée du mécanisme révisé de la Résolution 98, avec le soutien d’investisseurs stratégiques, la ville a élaboré un scénario de forte croissance, avec un objectif de 10 % par an.

Des bacheliers posent devant la poste de Saigon. Photo : Tran The Phong



Touristes étrangers participant à une excursion en Vespa à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thong Hai/VI

Les priorités pour 2026

Pour concrétiser ces ambitions, plusieurs chantiers sont prioritaires :

* Finances : porter les recettes budgétaires au-delà de 805 000 milliards de dôngs ; mettre en œuvre le projet de développement urbain axé sur les transports (TOD) afin de valoriser le foncier et d’accroître les recettes fiscales ; appliquer une fiscalité spécifique conformément à la Résolution 98 ; émettre des obligations municipales et des obligations d’infrastructure.

* Investissements : renforcer le rôle moteur des investissements publics, avec un budget d’environ 148 000 milliards de dôngs ; mobiliser plus de 1 050 000 milliards de dôngs de capitaux privés et accroître l’attractivité des IDE.

* Réformes : accélérer la réforme administrative, améliorer l’environnement des affaires et simplifier les procédures.

* Modèle de développement : faire de la science, de la technologie et de l’innovation le principal moteur de la croissance, dans une logique de développement rapide mais durable.

* Urbanisme : orienter le développement vers un modèle multipolaire, intégré et interconnecté, en priorisant la mobilisation des ressources dans trois pôles stratégiques.

* Défis à relever : s’attaquer aux trois grands enjeux que sont les inondations, les embouteillages et la dégradation de l’environnement (assainissement et pollution atmosphérique)./.

Texte: Revue Vietnam Illustré (VI) - Photos: Nguyen Luan, Thong Hai/VI, Tran The Phong, Huynh Son - Traduction: Hà Vu