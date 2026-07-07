50 ans d'honneur et de fierté : Hô Chi Minh-Ville fait de l'industrie culturelle un secteur économique clé

07/07/2026

Hô Chi Minh-Ville mise résolument sur le développement de ses industries culturelles avec l'ambition d'en faire un véritable moteur de croissance économique. Entre potentiel créatif, richesse patrimoniale et vision stratégique, la mégapole du Sud entend faire de la culture un levier majeur de son développement.

Un cap symbolique a été franchi le 31 octobre 2025 : Hô Chi Minh-Ville a été officiellement reconnue par l'UNESCO comme « Ville créative du cinéma », une première en Asie du Sud-Est. Cette distinction ouvre la voie à une professionnalisation accrue de la filière, à un renforcement de la coopération internationale et à une meilleure intégration dans les réseaux régionaux de l'économie créative.

Un public nombreux assiste avec enthousiasme au spectacle Cineshow – Musique au cinéma, présenté sur la scène en plein air du Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Archives

Vue panoramique du site du Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville, aménagé aux abords du Théâtre municipal. Photo : Archives

Aujourd'hui, la ville concentre déjà la plus importante industrie culturelle du pays, avec près de 97.000 emplois et plus de 17.670 entreprises actives dans les secteurs créatifs. Entre 2010 et 2019, la valeur de la production des industries culturelles est passée de 36.000 à plus de 84.000 milliards de dôngs (environ 3 milliards de dollars). À la fin de l'année 2025, leur contribution au PIB régional atteignait 5,7 %.

Ce dynamisme repose sur un patrimoine culturel particulièrement riche. La ville compte 314 sites historiques et culturels classés, dont quatre monuments nationaux, et perpétue de nombreuses traditions populaires vivantes, telles que le festival Nghinh Ông, la fête du temple Thiên Hau, la Fête des lanternes ou encore la danse du lion. Autant de sources d'inspiration pour le cinéma, le design, la publicité, les arts du spectacle et le tourisme culturel.

Hô Chi Minh-Ville peut également s'appuyer sur une solide capacité d'organisation d'événements culturels. Festivals internationaux de cinéma, Festival de l'áo dài, Festival fluvial, concerts et défilés de mode rythment une vie culturelle particulièrement dynamique, attirant un large public et renforçant l'attractivité touristique de la ville.

Un spectacle de projections lumineuses en 3D est présenté dans le cadre de la série d'événements Les Couleurs de la ville nommée d'après l'Oncle Hô, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Dinh Hai Ngoc

Une performance artistique mettant en scène des robots, qui illustre l'esprit d'innovation et de haute technologie du GRECO 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thông Hai/VI

La récente extension du périmètre administratif de la métropole, conjuguée à la mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux, ouvre de nouvelles perspectives. Les atouts technologiques de l'ancienne province de Bình Dương devraient accélérer la transformation numérique des industries créatives, tandis que le potentiel touristique et maritime de l'ancienne province de Ba Ria-Vung Tau favorisera le développement de grands événements culturels, sportifs et touristiques de dimension internationale.

Conformément au Plan de développement des industries culturelles à l'horizon 2030, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de porter la contribution du secteur à plus de 7,2 % de son PIB régional. Huit domaines sont considérés comme prioritaires : le cinéma, les arts du spectacle, les beaux-arts, la mode, la photographie, les expositions, la publicité et le tourisme culturel. La ville entend également faire émerger au moins cinq marques nationales dans ces filières.

Une représentation de Hát bội (théâtre classique vietnamien à la gestuelle codifiée) anime les rues de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thông Hai/VI

Une danse traditionnelle du dragon interprétée à l'occasion de la Fête des lanternes à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Tran Thê Phong

Pour atteindre ces objectifs, les autorités prévoient de mettre en place des politiques fiscales et des dispositifs de financement attractifs, de renforcer la protection de la propriété intellectuelle, de soutenir les artistes et les entreprises créatives, ainsi que d'investir dans la formation de talents, la recherche et la transformation numérique.

Au-delà de sa contribution à la croissance économique, l'industrie culturelle est appelée à devenir un puissant vecteur de rayonnement international pour Hô Chi Minh-Ville et pour le Vietnam. Forte de ses nombreux atouts et d'une stratégie clairement définie, la métropole entend faire de la culture l'un des piliers de son développement durable au cours des prochaines décennies./.

Texte: Thanh Hòa - Photos: Thông Hai/VI, Tran Thê Phong, Dinh Hai Ngoc et Archives - Traduction: Hà Vu