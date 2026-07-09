Le Premier ministre appelle à accélérer la recherche et l’identification des restes des martyrs

09/07/2026

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé d’accélérer les opérations de recherche, de rassemblement et d’identification des restes des martyrs vietnamiens, considérées comme une mission politique particulièrement importante, témoignant de la tradition nationale de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Le personnel médical et les experts concernés coordonnent leurs efforts pour finaliser les dossiers et conserver les échantillons d’identification ADN conformément aux procédures, contribuant ainsi à rendre aux martyrs leur nom et leur lieu d’origine. Photo: VNA

Dans un télégramme officiel signé le 8 juillet 2026, le chef du gouvernement a souligné que cette mission constituait une responsabilité sacrée de l’ensemble du système politique et devait être menée avec la plus grande détermination.

Cette directive intervient dans le cadre de la « Campagne de 500 jours et nuits pour accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs », lancée sous la direction du gouvernement, du Premier ministre et du Comité national de direction chargé de cette mission.

Selon le document, les efforts engagés ont permis d’obtenir plusieurs résultats importants. À ce jour, 1 312 restes de martyrs ont été retrouvés et rassemblés, dont 396 au Vietnam, 174 au Laos et 742 au Cambodge. Trois fosses communes ont également été découvertes dans la province de Tuyên Quang(Nord).

Parallèlement, les opérations de déminage ont permis de traiter plus de 7 025 hectares de terrain, dont plus de 3 175 hectares dans la zone centrale de Vi Xuyên, dans la province de Tuyên Quang. Les autorités ont également prélevé des échantillons sur 35 925 tombes de martyrs dont les informations restent incomplètes, recueilli 93 464 échantillons biologiques auprès des familles et intégré plus de 53 000 échantillons dans la base de données.

Le Premier ministre a salué les efforts des ministères, secteurs, autorités locales, forces armées et organismes concernés ainsi que le soutien de l’ensemble de la société. Il a toutefois estimé que le volume de travail restant était encore très important et que les résultats obtenus dans certaines localités demeuraient éloignés des objectifs fixés.

Pour atteindre les objectifs de la campagne, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé de renforcer la direction et la coordination entre les organismes concernés, d’accélérer les recherches dans les zones prioritaires et d’exploiter davantage les documents historiques ainsi que les informations fournies par les témoins.

Les recherches seront notamment concentrées dans les zones où existent encore de nombreuses informations sur les sépultures de martyrs, en particulier les tombes collectives, dans plusieurs provinces et villes comme Tuyên Quang, Lao Cai, Lang Son, Quang Tri, Huê, Da Nang, Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Quang Ngai, Dak Lak, Gia Lai et Tây Ninh.

Le Premier ministre a également demandé d’accélérer la collecte et l’analyse des échantillons ADN des restes de martyrs et de leurs proches afin de compléter la banque génétique destinée à identifier les restes encore anonymes.

Le Vietnam renforcera sa coopération internationale dans ce domaine avec plusieurs partenaires, notamment le Laos, le Cambodge, les États-Unis, l’Australie, la République de Corée et la Chine, à travers l’échange d’informations, de documents historiques et d’expériences en matière d’identification ADN.

Les ministères et autorités locales devront mobiliser les ressources nécessaires, achever en 2026 la base de données nationale sur les martyrs, leurs sépultures et leurs familles, et poursuivre les actions de communication afin de favoriser la participation de toute la société.

Le Comité directeur national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs est chargé d’assurer la coordination intersectorielle, de suivre régulièrement la mise en œuvre des missions et de mobiliser au mieux les ressources nécessaires afin d’atteindre les objectifs d’identification des restes des martyrs dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits.-VNA/VI



