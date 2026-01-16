Les théâtres sonnent les trois coups pour célébrer le 14e Congrès national du Parti

La pièce «Oncle Hô – Un amour infini» offre une nouvelle perspective sur l’image du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Les théâtres proposent une série de représentations artistiques gratuites et spéciales pour le public, à l’occasion du 14e Congrès national du parti.



Le Théâtre dramatique national du Vietnam organise une série de spectacles, dont «Diêu con lai» (Ce qui reste) et « Bac Hô - môt tinh yêu bao la» (Oncle Hô - Un amour infini).



Ces œuvres contribuent à créer une atmosphère culturelle solennelle et riche de sens, tout en diffusant largement auprès du grand public des valeurs idéologiques et humanitaires profondes.



«Ce qui reste» est une pièce qui explore le destin des individus après la guerre. L’histoire se déroule dans un village pauvre du delta du fleuve Rouge, reflétant les tragédies familiales de l’après-guerre : perte, angoisse, amour et sacrifice.



Ici, la guerre ne se définit plus par le bruit des bombes, mais par la douleur silencieuse de ceux qui restent : des épouses qui ont perdu leurs maris, des parents qui ont perdu leurs enfants et des soldats qui reviennent avec des blessures physiques et des cicatrices émotionnelles indélébiles.



La pièce touche le public au plus profond de son émotion par le silence des liens familiaux, la compassion et les choix impossibles à résoudre. Elle soulève des questions troublantes sur ce qui subsiste après des pertes irréparables.



Diffusée sur la Télévision de Hanoi, la pièce «Ce qui reste» a dépassé le cadre du théâtre pour toucher un public plus large, notamment les jeunes téléspectateurs. La participation de jeunes acteurs du théâtre apporte une nouvelle vitalité à la pièce, préservant la profondeur de ses thèmes tout en trouvant un écho auprès des goûts contemporains.

Selon l’artiste Kiêu Minh Hiêu, metteur en scène du théâtre, les artistes restent fidèles aux valeurs fondamentales et durables de cet art traditionnel malgré la forte concurrence d’autres formes de divertissement. Ils espèrent ainsi offrir au public davantage d’occasions de découvrir et d’apprécier cet art unique, a-t-il ajouté.

La pièce «Oncle Hô – Un amour infini» offre une nouvelle perspective sur l’image du président Hô Chi Minh. Plutôt que de la glorifier par de grands éloges, le spectacle privilégie un récit doux et émouvant qui dépeint l’amour profond qu’il porte au peuple à travers des anecdotes du quotidien et des rencontres simples.



Le choix du Musée Hô Chi Minh comme lieu de représentation renforce la profondeur émotionnelle et la portée historique du spectacle, créant un lien poignant entre mémoire nationale et art théâtral.



Le Théâtre de la jeunesse du Vietnam organise également des représentations artistiques gratuites pour célébrer cet événement national très attendu. Le théâtre présente un programme artistique spécial intitulé « Trai tim nguoi dân duong» (Le cœur du Guide), qui met en scène le président Hô Chi Minh comme le phare guidant le Vietnam sur le chemin révolutionnaire.

Des chanteurs interprètent des chansons dans le cadre du programme «Le cœur du Guide». Photo: gracieusé du Théâtre de la jeunesse du Vietnam

Ce programme mêle arts théâtraux et chansons sur le président, dans le but d’éveiller les aspirations du jeune Nguyên Tât Thành à trouver une voie pour sauver la nation, ainsi que les préoccupations qu’il avait lorsque le pays était encore divisé.



Les chansons de la pièce sont soigneusement sélectionnées et arrangées pour créer un lien et insuffler une nouvelle vie aux lieux de vie et de travail. Elles expriment l’affection des jeunes pour leur cher Oncle Hô et soulignent sa profonde sollicitude envers la jeune génération, empreinte de sentiments sincères et d’un amour passionné pour la nation et son peuple.



À cette occasion, le Théâtre national traditionnel du Vietnam présente deux programmes : la pièce de chèo (théâtre traditionnel) «Bac Lê dên thiêng» (Le Temple sacré de Bac Lê) et la pièce de cai luong (théâtre rénové) «Mat troi dêm thê ky» (Le Soleil de la nuit du siècle).

Le premier récit dépeint la lutte acharnée des habitants de Bac Son, dans la province septentrionale de Lang Son, pour protéger le temple de Bac Lê, lieu sacré dédié à la Déesse Mère des Montagnes.



Le«Soleil de la nuit du siècle» explore des thèmes historiques et célèbre l’œuvre de l’empereur Quang Trung – Nguyên Huê (1753-1792), qui transforma le soulèvement des Tây Son, d’une rébellion paysanne, en un mouvement de libération nationale, marquant un tournant décisif dans l’histoire du pays.



Selon le directeur adjoint du théâtre, l’artiste Lê Tuân Cuong, les programmes sont conçus comme de véritables «cadeaux spirituels» dans le contexte des célébrations nationales du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam.



Ils visent non seulement à honorer la beauté du théâtre traditionnel, mais aussi à nourrir l’amour de la patrie et du pays, en particulier auprès des jeunes générations, contribuant ainsi à ancrer l’art populaire dans la vie contemporaine.



« Ces programmes affirment également que l’art accompagne toujours les événements marquants de la nation, renforçant ainsi le rôle de la culture dans la diffusion de l’esprit du temps, l’enrichissement de la vie spirituelle et le renforcement de la confiance et de la fierté nationale », a-t-il indiqué./.