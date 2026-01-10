Le Vietnam possède un premier écolodge certifié en développement durable

Certifié par le label Good Travel Seal, Làng Nho, situé dans la commune de Diên Tho, province de Khanh Hoa, fonctionne selon le modèle d’un complexe hôtelier contextuel, utilisant des structures modulaires et flexibles qui s’adaptent au terrain local et peuvent être démontées et déplacées, minimisant ainsi l’impact environnemental de la phase de construction.

Un coin de l’éco-resort Làng Nho, dans la province de Khanh Hoa. Photo : Làng Nho

L’éco-resort Làng Nho, situé dans la commune de Diên Tho, province de Khanh Hoa (Centre), a reçu le label international Good Travel Seal, devenant ainsi le premier établissement touristique du Vietnam à obtenir la certification de tourisme durable de Green Destinations.



Cet écolodge fonctionne selon le modèle d’un complexe hôtelier contextuel, utilisant des structures modulaires et flexibles qui s’adaptent au terrain local et peuvent être démontées et déplacées, minimisant ainsi l’impact environnemental de la phase de construction.



S’étendant sur 165 hectares, le complexe fonctionne également grâce à un système d’énergie verte entièrement autonome, sans dépendre du réseau électrique national, et vise à fonctionner selon les principes de la neutralité carbone.

Làng Nho est devenu le premier établissement touristique au Vietnam à obtenir cette certification dans le domaine du tourisme durable pour les petites et moyennes entreprises. Photo : Làng Nho

Nguyên Manh Binh San, propriétaire de Làng Nho et directeur général de Natural Life Holding, a déclaré que les coûts d’investissement pour un complexe hôtelier contextuel sont inférieurs à la moitié de ceux d’un complexe traditionnel de taille similaire.

Plus important encore, a-t-il ajouté, ce modèle permet aux exploitants d’ajuster la capacité en fonction de la demande saisonnière et de la capacité de charge écologique, réduisant ainsi la pression à long terme sur les écosystèmes environnants et améliorant la résilience face à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles.

Plutôt que d’imposer des constructions au paysage naturel, les installations sont conçues pour épouser le relief existant, limiter le nivellement des terres et préserver les écosystèmes naturels. Le cycle de vie des projets, incluant le démantèlement et la restauration des sites après utilisation, est pris en compte dès le départ, contribuant ainsi à assurer une restauration environnementale durable.



Depuis son ouverture en 2022, Làng Nho accueille environ 15 000 visiteurs par an. Le complexe hôtelier fonctionne selon le principe de la «préservation avant tout», privilégiant la protection de l’environnement, la préservation du patrimoine culturel et la restauration des ressources naturelles utilisées dans le cadre de son exploitation.

Làng Nho est devenu le premier établissement touristique au Vietnam à obtenir cette certification dans le domaine du tourisme durable pour les petites et moyennes entreprises. Photo : Làng Nho

Nguyên Manh Binh San a déclaré que l’entreprise prévoit de développer d’autres complexes hôteliers axés sur la nature le long de la côte centrale du Vietnam au cours des cinq prochaines années, dans le but de contribuer à la construction d’une communauté touristique durable dans le pays.



Le label Good Travel Seal est un système de certification international développé par l’organisme néerlandais Green Destinations, dans le cadre du Conseil mondial du tourisme durable (GSTC). Il est reconnu et recommandé par ONU Tourisme et de nombreux gouvernements.



Le Good Travel Seal est bien plus qu’une simple certification, c’est un programme de gestion de durabilité pour toutes les entreprises et installations liées au tourisme et aux voyages, conçu pour être réalisable et abordable, notamment pour les PME.



Contrairement aux certifications basées principalement sur des engagements ou des politiques, il se concentre sur l’évaluation des pratiques concrètes, notamment la manière dont les infrastructures touristiques sont conçues, construites et exploitées pour réduire l’impact environnemental, utiliser efficacement les ressources et s’engager auprès des communautés locales. – VNA/VI