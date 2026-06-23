Le Vietnam figure parmi les marchés prioritaires pour la DFC américaine
La Société américaine de financement du développement international (DFC) identifie d’importantes opportunités d’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’intelligence artificielle (IA), les centres de données et les technologies financières (fintech), selon Caroline Vik, directrice des politiques.
Caroline Vik, directrice des politiques de la DFC, accorde une interview à la VNA. Photo: VNA
Le Vietnam figure parmi les marchés prioritaires de la Société américaine de financement du développement international (DFC), qui souhaite renforcer sa présence dans ce pays d’Asie du Sud-Est, selon Caroline Vik, directrice des politiques de l’institution.
« Nous constatons un fort potentiel de croissance et considérons le Vietnam comme un marché particulièrement attractif », a-t-elle affirmé lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de sa visite au Vietnam du 19 au 21 juin.
Elle a ajouté que la DFC identifiait d’importantes opportunités d’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’intelligence artificielle (IA), les centres de données et les technologies financières (fintech).
Elle a également indiqué que l’organisme s’intéressait aux infrastructures de connectivité par câbles sous-marins ainsi qu’aux centres de données et souhaitait explorer davantage les possibilités d’investissement dans ces domaines.
Selon Caroline Vik, l’une des principales priorités de la DFC consiste à contribuer à la mise en place de chaînes d’approvisionnement plus diversifiées et plus résilientes pour les matériaux et technologies stratégiques. Les secteurs concernés comprennent notamment les minerais critiques, les produits pharmaceutiques ainsi que les chaînes d’approvisionnement industrielles essentielles, telles que les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs, les batteries et les aimants, domaines dans lesquels le Vietnam dispose d’atouts importants.
L’Indice de liberté économique du Vietnam s’élève à 64,4, ce qui le place au 66e rang mondial selon l’Indice de liberté économique 2026. Ce score est supérieur aux moyennes mondiale et régionale. L'économie vietnamienne est considérée comme «modérément libre» selon l’Indice 2026.